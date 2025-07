Las claves de la reestructuración de la EMT de València: más líneas para más usuarios

El plan director de la EMT 2025-2030 se ha presentado este martes por la tarde a las entidades vecinales, empresas, comercios y otros agentes sociales como sindicatos en la Mesa de Movilidad. La nueva hoja de ruta de la compañía de autobuses urbanos de València prevé mejorar en un 19% el acceso de los usuarios al servicio, reforzando especialmente sus deficitarias conexiones con los barrios del sur, e impulsando nuevas líneas circulares (C9 y C23) para conectar grandes dotaciones, especialmente hospitales. Tras años perdiendo viajeros, la empresa de los autobuses rojos registra cifras de récord y aspira a seguir creciendo, hasta alcanzar el medio millón de viajeros día. Ganar velocidad, renovar la flota con vehículos eléctricos y más grandes, y captar nuevos usuarios, especialmente adultos que no se bajan del coche privado, son los grandes retos. Habrá diez nuevas líneas y más carriles bus, hasta completar una red de 123 kilómetros.

El plan director analiza los puntos débiles de la EMT a partir de los cuales se han estudiado mejoras posibles. El análisis concluye que una cuarta parte del tiempo de circulación de los buses se consume en atascos de tráfico que superan los 62 minutos al día en puntos negros como el cruce de Islas Canarias con la calle Menorca. En general, los puntos más conflictivos por atascos son los accesos a la ciudad y los cruces de grandes avenidas.

Del estudio realizado se concluye que los motivos que llevarían a los no usuarios del bus urbano a pasarse a este medio están tener paradas más cercanas (25%), mejorar la frecuencia de paso (21%) y precios más bajos/gratuidad (14%).

Más de 200 buses eléctricos

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha anunciado que aunque se trata de un plan a cinco años las previsiones es que su puesta en marcha finalice antes del umbral previsto. Este plan supone renovar la flota de autobuses con 218 nuevas unidades, la mayoría de ellos eléctricos y articulados (mayor capacidad), lo que permitirá ampliar, modificar y cambiar las líneas hasta llegar a una red de 44 líneas de la EMT. La previsión es crear 10 nuevas líneas de autobús, parte de las cuales nacen de las ya existentes, al tiempo que mantiene 10 ya existentes, reorganiza el trazado de 17, renumerara 3 de ellas, y mejora la frecuencia en 7 líneas existentes cuyo trazado no se modifica.

La red final, cuando esté completamente implantada, ofrecerá un servicio de 24,6 millones de vehículos-kilómetro al año, lo que implica un incremento del 16,6% con respecto a la situación actual. Además, el total de conexiones y líneas entre barrios se incrementa un 39,1% en la ciudad, permitiendo con ello mayor facilidad de desplazamientos entre los barrios de València y mejorando la conectividad de barrios de norte a sur y de este a oeste.

Más velocidad y supresión de aparcamientos

Los objetivos del plan, ha detallado Carbonella, son "aumentar las frecuencias, la oferta de plazas y reducir los tiempos en los recorridos para convertir a la EMT en una de la redes de transporte más eficaces de España". Si queremos reducir la presencia del coche de la ciudad debemos tener la mejor red de transporte público, tanto de EMT como de Metro, ha destacado el concejal de Movilidad.

La mejora de la velocidad comercial es el mayor desafío operacional que enfrenta la EMT para poder convertirse en una alternativa eficaz para todos aquellos ciudadanos que no son usuarios habituales de los autobuses urbanos en sus desplazamientos por la ciudad, así como para mejorar las condiciones de confiabilidad, regularidad, confort y oferta para los ciudadanos que sí utilizan la EMT a diario para moverse. Y es que la lentitud e incomodidad son uno de los motivos que disuaden a los potenciales usuarios de la EMT, cuyos vehículos viajan a una velocidad promedio de 14 kilometros por hora (que sube hasta 18,8 en carriles bus segregados). Este es otro de los déficits que prevé resolver el nuevo plan director aumentando los kilómetros de carriles bus, ya que en la actualidad el 66% de las líneas no tiene vial reservado. El objetivo es la creación de 23,8 nuevos kilómetros de carriles-bus para disponer de una red de 123 kilómetros, así como actuar sobre 18,4 kilómetros de carriles-bus existentes incrementando los niveles de segregación y, por consiguiente, la velocidad comercial.

Entre las medidas para mejorar está la supresion de zonas de aparcamiento en cordón o batería que restan velocidad a los buses en puntos como la Alameda y las avenidas del Puerto y Baleares. También contempla el plan director mejoras en las rotonda de los Anzuelos (Ausiàs March), Aqua (Menorca-Alameda) o la Ciutat de les Arts.

A partir de los objetivos generales, se han definido unos objetivos específicos de EMT en los próximos años como principios rectores de la formulación estratégica. Superar la barrera de los 500.000 pasajeros al día y los 125 millones de pasajeros anuales, en condiciones de confort y seguridad adecuados es uno de estos objetivos. Lograr más del 50% de cuota de reparto modal entre los modos de transporte público (Renfe, MetroValencia, EMT, MetroBus), otro. Para ello, se ha fijado como reto incentivar que al menos 72.000 no usuarios se pasen a este transporte público urbano. Entre estos no usuarios el 40 % utiliza el vehículo privado para moverse por Valencia y serían mayormente una población adulta y joven. Para conseguir que se pasen a la EMT, el Plan Director propone una serie de acciones que se pondrán en marcha en los próximos años que pasan por la remodelación de líneas, el aumento de las frecuencias, menos trasbordos, la utilización de vehículos menos contaminantes etc.

Llegar al centro fundamental

Las paradas del centro siguen siendo las que registran mayor demanda de toda la ciudad. El 28% de los viajeros subidos y el 33% de los viajeros bajados de toda la red se localizan en el centro. Recuperar el paso de las líneas de EMT por el centro contribuye a proporcionar conexiones más directas a la mayoría de usuarios que tienen como origen o destino el centro de la ciudad. El 44% de la demanda se concentra en apenas 10 líneas, que constituyen la red troncal de rutas sobre las cuales se puede estructurar el resto del servicio.

Además, se ha configurado la EMT como el sistema de transporte resiliente de la ciudad, capaz de asegurar la movilidad de los ciudadanos incluso en situaciones adversas. Las pautas de movilidad de los habitantes de Valencia han cambiado con el desarrollo de la ciudad y, en especial tras la pandemia, se han intensificado las tendencias de viajes más largos a nivel metropolitano junto con viajes más cortos, en modos más sostenibles, dentro de la ciudad, al mismo tiempo que se registra un grado de utilización del transporte público en niveles máximos.

Este Plan Director permite a la EMT afrontar esta serie de retos de primera magnitud, tanto desde la perspectiva inmediata de provisión de servicios de transporte, como desde la visión a medio plazo teniendo en cuenta la evolución de las variables socioeconómicas de la ciudad de Valencia, las nuevas tecnologías y, por supuesto, las demandas de movilidad de la ciudadanía.

EMT se enfrenta a un gran desafío, se debe reseñar que la ciudad de Valencia supera los 844.000 habitantes, con un incremento del 4,5% en sólo dos años, siendo la cifra más alta registrada. Asimismo tras estar años sin crecer en demanda, el número de viajeros excedió en 2023 la situación anterior a la pandemia, habiéndose registrado un número récord de viajeros en 2024, por encima de los 115 millones y este 2025 ya se encuentra un 5% por encima del ejercicio anterior.