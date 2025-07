Activan los cañones de agua de El Saler ante el riesgo extremo de incendio

Las elevadas temperaturas que se pronostican para estos días han obligado a extremar de nuevo las medidas contraincendios en la devesa de El saler, un espacio de altísimo valor ecológico que en los últimos veranos se ha visto afectado por incendios de distinta procedencia e intensidad. El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Bomberos, ha activado los ocho cañones de agua del parque natural de la Devesa de El Saler con el objetivo de humedecer la zona forestal y prevenir incidentes.

Así lo ha explicado el concejal de Prevención y Extinción de Incendios y Protección Civil, Juan Carlos Caballero, quien ha señalado que el objetivo es remojar y refrescar la zona de la avenida de la Gola de Pujol, donde están instalados los cañones, para proteger el espacio natural ante las altas temperaturas o ante la posibilidad de que se produzca un incendio forestal.

Los ocho cañones de agua son capaces de lanzar 2.966 litros por minuto, lo que equivale a algo más de una descarga de un avión anfibio convencional contraincendios (FOCA), con una frecuencia de tres minutos entre lanzamientos. Hay que recordar que se trata de un sistema autónomo desde el punto de vista energético, lo que garantiza que puede continuar funcionando en caso de corte de energía.

Este equipamiento preventivo está formado por una red de sensores y estaciones meteorológicas que permiten monitorizar el riesgo en tiempo real y, en caso de incendio, simular su evolución para anticiparse y planificar las labores de control y extinción, así como de cámaras que ayudaran a la rápida detección y evolución del fuego.

Recomendaciones para evitar los incendios forestales en la Devesa. / Levante-EMV

Patrullas de vigilancia

El concejal de Emergencias, Juan Carlos Caballero, ha recordado que se trata de un sistema “defensivo, diseñado para rebajar la intensidad del fuego en caso de incendio que facilita la intervención de los bomberos”. “Además de la activación de los cañones, desde el Parque de bomberos de El Saler se refuerza la vigilancia con patrullas que van acompañadas siempre de un equipo de extinción para reducir los tiempos de respuesta en caso de producirse o detectarse algún conato de incendio”, ha añadido el concejal.

Finalmente, Caballero ha recordado la importancia de los “pequeños gestos cotidianos, con los que la ciudadanía puede ayudar a proteger el parque natural”, Se trata de acciones conscientes como no arrojar colillas al suelo, hacer uso de las papeleras, dejar libres los accesos al parque de los servicios de emergencias y no disparar artificios pirotécnicos en las zonas sensibles, que pueden marcar la diferencia entre que haya o no una emergencia por incendio. El concejal Juan Carlos Caballero ha concluido subrayando la necesidad de actuar con precaución y con concienciación en estos días de máximo riesgo de incendios forestales y de altas temperaturas.