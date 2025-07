Mudanza a la vista en el cuartel de la Guardia Civil del Grao

El cuartel de la Guardia Civil de Cantarranas, en el barrio del Grao, uno de los tres grandes equipamientos de la Benemérita que hay en la ciudad junto con la Comandancia de la Guardia Civil de Patraix y el Cuartel de Benimaclet (Unidad de Tráfico), prepara mudanza. El edificio, que ocupa una manzana entera del futuro PAI del Grao, el barrio de los rascacielos, está declarado fuera de ordenación y su futuro pasa por el derribo cuando se pongan en marcha las obras de urbanización de este sector, donde está prevista la construcción de 3.200 viviendas y nuevas zonas verdes. De hecho las parcelas grafiadas para uso terciario, donde están proyectadas las torres más altas del sector se ubican justo en la manzana donde se encuentra el acuartelamiento.

Esta gran casa cuartel, donde han llegado a residir 200 agentes con sus familias, quedó en 2008 dentro del trazado del circuito de Fórmula 1, construido a su vez dentro de la última gran bolsa de suelo edificable del frente marítimo. La casa cuartel de Cantarranas ha sido objeto de varias reformas, una de las más importantes con motivo de la competición deportiva, si bien se trata de un edificio antiguo que arrastra problemas de mantenimiento y sobre todo filtraciones de agua, según ha denunciado la Agrupación de Guardias Civiles (AUGC) en varias ocasiones.

Durante estos años y con el PAI del Grao sin avances, el cuartel ha mantenido su actividad vinculada a la actividad portuaria y la vigilancia aduanera. Sin embargo, la presentación esta semana del proyecto urbanístico del Grao por parte de la alcaldesa, Mª José Catalá, y los propietarios de los terrenos del PAI ha puesto plazos de ejecución al desarrollo. En dos años se calcula que podría estar ejecutada la urbanización. Antes, los promotores presentarán el proyecto de reparcelación, esto es, el reparto de los derechos de aprovechamiento del suelo, donde la mayor parte es propiedad de los fondos Atitlan y Haiyfin pero donde el Ministerio de Interior tendrá una parte del pastel, correspondiente al cuartel de la Guardia Civil, así como Adif y varios pequeños propietarios. Al Ayuntamiento de València le corresponde igualmente parte del aprovechamiento del desarrollo. En concreto, espera obtener suelo para construir 250 viviendas dotacionales de alquiler. El futuro de las instalaciones de la Unidad de Sanidad Animal de la Conselleria de Agricultura ubicadas al lado del cuartel de la Guardia Civil está por verse, aunque este equipamiento sí podría salvarse del derribo.

En la Comunitat Valenciana existen 166 cuarteles de la Guardia Civil ocupados por agentes y sus familias. Un 43% presentan un estado calificado como bueno, según datos facilitados por la Dirección General de la Guardia Civil a la AUGC publicados por los medios. El 67% restante, esto es, 94 instalaciones, se consideran en un estado regular o malo, entre ellas la de Cantarranas.

La Estrategia Institucional Guardia Civil 2030 contempla entre sus objetivos estratégicos la inversión en infraestructuras, sin embargo, las fuentes de Interior consultadas no concretaron si entre estas infraestructuras se incluye un nuevo cuartel en la capital valenciana una vez que se derribe el del Grao. De momento, el ministerio no se ha puesto en contacto con el ayuntamiento, pese a ser conocedor de que el futuro del edificio del Grao tras ser declarado fuera de ordenación es el derribo, para buscar emplazamientos dotacionales donde construir un nuevo equipamiento. No se ha mostrado interés a este respecto, ni se han planteado posibles permutas de suelo, apuntan en la Concejalía de Urbanismo. Se baraja la posibilidad de que los efectivos de Cantarranas acaben reubicándose en espacios de titularidad estatal ya existentes en el propio recinto portuario o en otras instalaciones de la ciudad.

Durante el anterior gobierno de Joan Ribó (Compromís) partidario de reducir edificabilidad y alturas en el sector, se barajó la posibilidad de mantener el cuartel, posibilidad que se descartó finalmente.