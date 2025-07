El ministerio espera desde junio que Catalá recepcione la urbanización de los cuarteles de Ingenieros

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, no ha tardado en responder a la alcaldesa de València, María José Catalá, que este miércoles aprovechó la visita a la urbanización de la Plaza de Segoviapara referirse al futuro barrio del Cuartel de Ingenieros, cuya urbanización está terminada pero aún sigue sin uso y vallada. Tal como mostró el pasado lunes Levante-EMV, los terrenos donde Sepes proyecta la construcción de 400 viviendas asequibles ya están urbanizados y listos para incorporarse como espacio urbano. Tras varios anuncios de inicio de obras y algunos parones por problemas con la contrata las obras de urbanización se han dado por finalizadas. Calles, juegos infantiles, alumbrado, bancos y zonas de estancia del nuevo PAI esperan ahora las nuevas viviendas a los vecinos.

Catalá se quejaba de falta de interlocución con el Gobierno. "Nos hubiera gustado interlocutar con ellos, saber si podemos abrir la urbanización por lo menos, para disfrutar de los parques infantiles", dijo la alcaldesa. Bernabé no ha tardado en responder haciendo público el requerimiento que la Entidad Pública Empresarial de Gestión del Suelo (Sepes), dependiente del Miniterio de Vivienda, remitió el pasado 26 de junio al Ayuntamiento de València notificándoles que las obras ya había terminado y emplazándole a fijar fecha para la recepción de la urbanización, a partir de la cual el ayuntamiento asumirá el mantenimiento, limpieza y cuidado de este nuevo espacio urbano tan esperado por los vecinos del entorno de la calle San Vicente.

"Intentaremos trasladar por escrito la solicitud de que se abra la urbanización y que nos contesten para que los vecinos puedan disfrutar de este espacio" dijo Catalá este miércoles, 16 de julio cuando el Sepes ya había remitido con fecha 26 de junio al servicio de Obras y Mantenimiento, dependiente de la Concejalía de Urbanismo, el escrito de "solicitud de recepción de obras de la actuación residencial del Parque Central de Ingenieros" firmado por el director de Urbanización y Agenda Urbana, Javier González.

El escrito recuerda que en noviembre de 2008 se suscribió Convenio de Colaboración entre esta Entidad y la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa (GIED) para la enajenación de suelos de titularidad del Estado (Defensa), susceptibles de destinarse a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. Entre dichos suelos se encontraban los del Parque Central de Ingenieros y Almacén de Intendencia de València. El 26 de febrero de 2010, continúa el escrito del responsable de Sepes, se suscribió Convenio de Colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y SEPES para el desarrollo de la actuación residencial de los cuarteles de Ingenieros.

Entrega de las obras el 30 de julio

Dicho convenio establece que, en su condición de agente urbanizador, que Sepes ejecutaría las obras de urbanización previstas para el desarrollo de dicho ámbito. Finalizadas las indicadas obras de urbanización, "se comunica para su conocimiento, que se tiene previsto proceder a la firma de recepción de las citadas obras el próximo 30 de julio de 2025 para que por parte de ese ayuntamiento puedan ser adoptadas las previsiones oportunas en orden a la designación de representantes de este y su comparecencia en dicho acto en prueba de conformidad" .

"¿Quién va a comprar un piso en las torres de lujo del Grao?"

Bernabé ha difundido esta resolución y asegurado que ella muestra los papeles para "desmontar las mentiras del PP para atacar al Gobierno de España". Bernabé ha asegurado que el Gobierno es el único que está tomando medidas para hacer vivienda y se ha referido a la presentación esta semana Catala presenta el PAI del Grao que es un diseño "de hace 20 años" en vez de responder a los problemas de vivienda de los vecinos. "Es un PAI del pasado, un proyecto megalómano que responde a la añoraza de Catalá de los tiempos de Rita Barberá. Un desarrollo urbanístico que, ha continuado la delegada y futura candidata a la alcaldía de València, que "no da respuesta a las familias que venían pagando 800 euros de alquiler y que han visto como se mulitiplican por cuatro los precios". "¿Quien va a poder pagar uno de esos pisos en las torres del Grao que no tiene ni un 30% de viivendas de protección pública cuando debería tener un mínimo del 60%". "La vivienda no puede ser un lujo", ha recalcado Bernabé.