El Ayuntamiento replica a la CHJ que la limpieza del cauce la tienen que hacer ellos

El divorcio entre el Ayuntamiento de València y la Confederación Hidrográfica del Júcar y, más concretamente con su presidente Miguel Polo -su cargo político-, se ha escenificado nuevamente tras la Junta de Gobierno a colación de quien tiene la competencia para limpiar el Nuevo Cauce del Turia.

Al terminar la misma el portavoz municipal Juan Carlos Caballero ha salido en turno de contrarréplica después de que, en la contestación a un segundo requerimiento, la CHJ dijera al consistorio lo que no se había contestado en el primero: que la propiedad y la competencia para la limpieza del cauce es del gobierno municipal. Pasan las semanas, cuando no los meses, y la limpieza del cajón hidráulico sigue enquistada en una cuestión aparentemente tan básica como el reconocimiento de la propiedad y la jurisdicción sobre el mismo.

El Ayuntamiento reclamó a la CHJ que llevaran a cabo la limpieza del cauce lo más pronto posible, para evitar problemas de evacuación ante las futuras lluvias de otoño. Es decir, retirar todo aquello que pueda ralentizar, impedir o taponar el paso de agua en su camino hacia el mar.

Y con el paso del tiempo "nos hemos encontrado con una clara discrepancia dentro la CHJ, con la que reconoce en mayo la competencia propia para poder actuar y ahora nos encontramos una contestación política del desaparecido Miguel Polo que dice que la competencia para limpiar ese cauce es del Ayuntamiento de València porque lo considera trama urbana".

¿De quien es el cauce?

De repente, nadie sabía algo aparentemente tan básico como de quien es el cauce del Turia. Esta discrepancia de criterio fue munición política para la oposición municipal, para el PSOE, que no tardó en criticar a María José Catalá por no limpiar el cauce "cuando es competencia de ella", apelando al artículo 28.4 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, corresponde a la administración competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Un argumento que no se esgrimió tras el primer requerimiento en mayo, en que el gobierno municipal desveló que la contestación de la CHJ era que esperaran y que si tenían prisa, hicieran una limpieza por su cuenta.

"Esto nos preocupa porque es una discrepancia dentro de la propia Confederación. En mayo, los técnicos asumen la competencia y luego el señor Polo dice que no" aseguró Caballero en su comparecencia. ¿De qué parte se pone el gobierno municipal? Lógicamente, del dictamen técnico: "Es una falta de conocimiento por parte del presidente de las competencias de la CHJ. Y es preocupante. Así empezamos a entender los fallos de comunicación, las faltas de responsabilidad y dación de cuentas, cuando no quiso ni comparecer en la comisión de la dana. Y ahora, además, se quitan de responsabilidades".

"Sistema General de Infraestructura Básica"

¿Cuál es el argumento que emplea ahora el Ayuntamiento para decirle a la Confederación -más bien a Miguel Polo- que la competencia de limpieza es del ente del Gobierno de España? Las Fichas Urbanísticas: "Desde el Ayuntamiento, ante esta contradicción interna que supone censurar a sus propios técnicos, le recordamos, por si no lo sabe, cuáles son sus competencias y cuál es la catalogación del cauce tal como está en las Fichas: está clasificado como Suelo no Urbanizable, con calificación de Sistema General de Infraestructura Básica y Dominio Público Hidráulico". En conclusión, la limpieza "les corresponde a ellos". Más aún: "lo están haciendo en otros términos municipales más arriba del cauce. Si lo están haciendo es porque tienen claro que es competencia de ellos".

La cuestión es que pasan las semanas y el proceso de limpieza no llega a la zona baja del cauce, al término municipal de València. Caballero aseguró que "no nos va a frenar al compromiso y le volvemos a exigir y reiterar que tome cartas en el asunto. Negamos que sea un tramo urbano y le pedimos un cronograma de actuación para garantizar la seguridad en la ciudad de València". Dicho de otra forma, un último requerimiento para saber si lo van a hacer "antes de que llegue otoño con sus lluvias". Aseguraba que "hemos empezado los trámites para la evaluación, pero sí que hemos pedido a la CHJ que nos clarifique su planificación y su marco temporal de actuaciones". Aunque "parece que no tienen mucha prisa".