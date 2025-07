Los difuntos del Grao "atrapados" en el barrio de los rascacielos

[object Object]

El portavoz de la Asociación de Vecinos Grau-Port, Sento Martínez, matiza con todo que el diseño que se ha dado a conocer esta semana para el Grao no les gusta. Argumentan que "va en contra del urbanismo actual, de la sostenibilidad y la calidad ambiental". "Va a ser un laberinto de viales que solo usaran los que vivan en las torres". El nuevo planeamiento, que el concejal de Urbanismo, Juan Giner, ya presentó a los vecinos fragmenta la gran zona verde que planteaba el diseño del anterior gobierno progresista. "Es una oportunidad perdida de crear una gran zona verde que no tiene el Marítimo". "Nos parece un PAI anacrónico". "No se ha tenido en cuenta nuestra opinión", remata el dirigente vecinal.

En la misma línea se pronunció este jueves la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé, en relación al Grao y a cuenta del rifirrafe con la alcaldesa por la urbanización de los cuarteles de San Vicente. Bernabé aseguró que el Gobierno ·es el único que está tomando medidas para hacer vivienda" y se refirió a la presentación esta semana Catala presenta el PAI del Grao, un diseño "de hace 20 años". "Es un PAI del pasado, un proyecto megalómano que responde a la añoraza de Catalá de los tiempos de Rita Barberá" Un desarrollo urbanístico que, según la delegada y futura candidata a la alcaldía de València, "no da respuesta a las familias que venían pagando 800 euros de alquiler y que han visto como se mulitiplican por cuatro los precios". "¿Quien va a poder pagar uno de esos pisos en las torres del Grao que no tiene ni un 30% de viviendas de protección pública cuando debería tener un mínimo del 60%". "La vivienda no puede ser un lujo", ha recalcado Bernabé.