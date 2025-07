La vuelta de los vecinos al edificio incendiado en la avenida del puerto va para largo

La vuelta de los vecinos afectados por el incendio de una tienda de Tedi en la avenida del Puerto no podrán volver de momento a sus casas y además todo indica que la vuelta va para largo. Así lo ha dejado entrever el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, que asegura que antes de volver a la normalidad es necesario desescombrar la finca y reponer todos los servicios que quedaron inutilizados por las llamas, entre ellos las bajantes del agua.

Precisamente, esta semana han dejado de recibir cobertura oficial una treintena de familias que residen en las plantas altas de los edificios afectados. Según han denunciado públicamente, ahora tendrán que hacerse ellos cargo de los alquileres de los apartamentos donde están realojados a la espera de que el seguro les reembolse luego el dinero.

No se cobrará los recibos

Por lo pronto, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la baja temporal del contrato de suministro de agua potable y de aguas residuales de los edificios afectados por el incendio, ocurrido el pasado 8 de julio. En concreto, los edificios afectados por esta baja del suministro son el de la avenida del Port, 123; el de la calle de Peris Brell, 4; y el de la calle de Muñiz y Hernández de Alba, 3. En los tres casos, la baja afecta a todas las viviendas, todos los bajos y los servicios comunes de las fincas.

La baja operará desde el día del incendio hasta el restablecimiento completo del servicio, cuyas canalizaciones han quedado destrozadas íntegramente por el fuego. Por este motivo, las tres fincas carecen de suministro y el Ayuntamiento de València ha decidido darlas de baja para evitar el pago de un servicio que no pueden recibir.

Juan Carlos Caballero explicó que “las bajantes y las montantes y, en general, las canalizaciones se han visto afectadas por el incendio y no se podrán restablecer hasta que se proceda al desescombro del edificio”. Según el concejal, “esto será un proceso largo y seguimos ayudando a las personas afectadas por el incendio porque, evidentemente, no están utilizando un servicio que no se ha podido restablecer todavía”.