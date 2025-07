El Síndic insta a Catalá a tomar medidas contra los apartamentos ilegales

El Síndic de Greuges ha recomendado al Ayuntamiento de València que incremente las medidas legales de inspección y sanción para "impedir el funcionamiento efectivo de viviendas turísticas ilegales". Para ello, también aconseja difundir información general sobre el número de actuaciones desarrolladas en este ámbito.

Así se ha pronunciado el Síndic de Greuges en la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, en una resolución fechada el 16 de julio, en respuesta a una queja de la Asociación de Vecinos del Cabanyal-Canyamelar, que denunciaba la "proliferación" de viviendas turísticas en dicho barrio, lo que "supone actualmente un problema muy grave por su repercusión en el mercado de alquiler residencial", por la "reducción de la oferta de pisos en alquiler y, en consecuencia, al aumento de los precios".

La asociación vecinal, en su queja, pide instar al consistorio a aumentar "de manera urgente y eficaz" las inspecciones de viviendas turísticas, así como que se publiquen los listados de viviendas turísticas con licencia municipal, lo que, consideran, "facilitaría la denuncia" de las viviendas turísticas ilegales y permitiría a los usuarios asegurarse de que los alojamientos que contratan cumplen con la normativa.

Tras admitir la queja a trámite, el Síndic requirió al Ayuntamiento de València el envío de un documento con las medidas adoptadas para incrementar las inspecciones de viviendas turísticas con el fin de impedir el funcionamiento de las ilegales. En su informe, el consistorio expone que "se están llevando a cabo las actuaciones legales y procedimentales necesarias para la comprobación y cese en su caso de las viviendas turísticas que no disponen de título habilitante para ejercer la actividad". Además, el Ayuntamiento agrega que "todas y cada una de las denuncias han supuesto la apertura de expediente, la comprobación in situ de la existencia del uso sin licencia y las actuaciones para cesar el mismo que marca la legislación urbanística y ambiental".

Respecto a la publicación de un listado con las viviendas turísticas con título habilitante, el consistorio afirma que, para ser publicada, "debe ser tratada previamente, lo que ha imposibilitado, hasta el día de la fecha su posible publicación".

Tras remitir esta respuesta a la persona que ha presentado la queja, la persona interesada presenta alegaciones y sostiene que la asociación vecinal ha presentado, desde el 26 de diciembre de 2023, 427 solicitudes de revisión de documentación de viviendas turísticas. "De todas ellas, solo se han abierto 269 expedientes y hemos recibido notificación de las actuaciones realizadas en 128 casos (datos aproximados extraídos de la Carpeta Ciudadana de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de València)", afirma, por lo que considera que "no parece que se haya actuado con mucha eficiencia".

Además, la persona interesada cuestiona "cuánto tiempo se necesita para elaborar un simple listado de direcciones de viviendas turísticas con título habilitante para ejercer la actividad" y reprocha al Ayuntamiento que "no tiene un interés real en publicar el listado, lo cual vendría a denotar la falta de transparencia y pondría en duda la credibilidad de su gestión en la lucha contra el aluvión actual de las viviendas turísticas en la ciudad de València".

"Tiempo más que suficiente"

Tras ello, en las conclusiones de investigación del Síndic, este señala que, según la información remitida por el Ayuntamiento, "no se indica ningún límite legal que impida la publicación de los listados de pisos turísticos con licencia otorgada por el Ayuntamiento de València", pero no se aclara la fecha de publicación. Por ello, el defensor del pueblo recuerda que, según la normativa vigente, se "deberá indicar la fecha estimada en que la misma estará finalizada".De hecho, la institución considera que, como la solicitud de información fue presentada el 18 de febrero de 2025, el consistorio "ha tenido tiempo más que suficiente para terminar de elaborar dichos listados y mantenerlos diariamente actualizados, ya que no se trata de una compleja tarea informática".

Además, el Síndic apunta que, en la información remitida por el Ayuntamiento, no se ofrecen datos respecto a las actuaciones de inspección y sanción desarrolladas por el gobierno local. El defensor del pueblo sostiene que el incremento de viviendas que operan con uso turístico de manera ilegal "contribuye significativamente a la economía sumergida" y "distorsionan el mercado inmobiliario", por lo que ve "fundamental tomar medidas para regularizar esta situación y garantizar una competencia justa y transparente".

Recomendaciones

Por todo ello, el Síndic recomienda al Ayuntamiento de València que "se incrementen las medidas legales de inspección y sanción para impedir el funcionamiento efectivo de viviendas turísticas ilegales, difundiendo información general sobre el número de actuaciones desarrolladas en este ámbito".

Igualmente, también aconseja al consistorio que, "teniendo en cuenta el dilatado periodo de tiempo transcurrido" desde la solicitud presentada, se facilite la información requerida y se adopten las medidas necesarias para "publicar en el portal de transparencia municipal los listados de pisos turísticos con licencia municipal de la ciudad de València para conocimiento de toda la ciudadanía". Por último, recuerda el deber legal de "contestar motivadamente las solicitudes de acceso a la información pública en el plazo máximo de un mes".