Badenas a Sanjuán: "¡Usted me odia!"

Los rifirrafes entre el portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, y los concejales de Vox Juanma Badenas y Cecilia Herrero se han convertido en poco menos que un clásico de los plenos. Siempre va a haber un momento en el que el edil del PSPV va a lanzar una pulla a sus némesis parlamentarios.

Durante la sesión de julio, el pleno rechazó con los votos en contra del gobierno y los votos a favor de la oposición una propuesta del grupo municipal socialista para condenar los discursos de odio "que estigmatizan a las personas de origen migrante y sus descendientes y para rechazar las declaraciones políticas que piden deportaciones masivas de emigrantes a sus países de origen", a la que se añadió una moción de adición de Compromís, también rechazada.

Previamente intervinieron desde la tribuna Eduardo Béjar Méndez, de la Asociación Plataforma Intercultural de España, que ha asegurado que “los discursos sobre deportaciones masivas solo generan odio y animadversión porque todos sabemos que no se pueden ejecutar”. Por su parte, Boutaina el Haidri y Nadia Tabib, de Jóvenes hacia la Solidaridad y el Desarrollo, destacaron que “esta ciudad no se sostiene sin las 200.000 personas que vienen de fuera y que son ya el 20% de la ciudad”.

"Dos mamarrachos y Francisco"

A colación de estas cifras, Borja Sanjuán no dejó títere con cabeza: "esta ciudad se gastaba 42.000 en traer doctores de países de desarrollo. Ahora, con ese dinero se contrata a dos mamarrachos" -en alusión a Los Meconios- "cantando en Viveros" -realmente, es en los Jardines del Palau- "y a Francisco para cantar en la plaza de la Virgen".

"Cobran sin hacer nada"

Y ahí sacó su artillería: "si echamos a quien no produce deberíamos echar al señor Badenas y la señora Herrero, que cobran sin hacer nada. O Carlos Flores no estaría en el parlamento porque está condenado. ¿Por qué lo que dicen con los emigrantes no se aplica a los vagos y delincuentes de la ultraderecha y se hace a esas personas que han cometido el crimen de, aun naciendo en València, sus padres vengan de otra parte? Todos esos españoles a los que se señala como extranjeros. La idea de que "el otro" es diferente aleja a la sociedad y fomentan el odio. Aquí tenemos 200.000 personas que vienen de fuera y son valencianos. ¿No somos capaces de aprobar una moción para decirles que València no quiere deportarlos?".

Junto con "fascista", tildar de "vagos" a los dos concejales es recurrente, como lo es que ambos saltara como un resorte y exigieran intervenir por alusiones. "Ni es verdad ni se responde con mis valores" aseguró Cecilia Herrero, pero fue Juanma Badenas quien se dirigió a Sanjuán para espetarle que "usted habla de discursos anti odio y usted me odia. Lo hace siempre. ¿Va a retirarlo?". Ante la evidente negativa, le espetó un "gracias".

La oposición municipal (PSPV y Compromís) lamentó que el Ayuntamiento no fuera capaz de aprobar "una moción contra los discursos de odio".