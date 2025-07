Compromís organiza una "exposición de suciedad" durante el pleno municipal

Una puesta en escena -hasta el concejal socialista Javier Mateo reconoció que estaba "bien tirado"- sirvió al Grupo Municipal Compromís para exteriorizar lo que considera una deficiente gestión de la recogida de basuras.

"València está más sucia que nunca. Lo denuncia el vecindario, la prensa, el CIS y el Infobarómetro. En dos años, el gobierno de Catalá ha conseguido que la limpieza sea el segundo problema después de la vivienda".

"¡Ay, que se nos coló una foto!"

Las críticas sobre la limpieza de la ciudad provocó un error flagrante de Compromís, al denunciarlo con una foto de Alicante y de una papelera que no es un modelo que exista en València. La edil Luisa Notario no solo reconoció el error, sino que hizo ostentación. "¡Ay, sí, que se nos ha colado una foto! Si, es un error, pero por si tienen dudas, aquí tienen muchas más" mientras sus compañeros de bancada extendían un mural con 110 fotografías "de los últimos quince días".

¿Qué decía Notario al respecto? Pues que "València huele a orina, a basura podrida y a arena insalubre. Son además ustedes incapaces de controlar los apartamentos turísticos" -en alusión a la afectación que tienen en la generación de residuos- "y se niegan a aplicar la tasa turística".

Javier Mateo fue el más explícito a la hora de describir el paisaje urbano / Ayto Vlc

Mateo: "un campo minado de cacas de perro"

El socialista Javier Mateo fue aún más explícito para pintar esa "València sucia, lo mismo que ustedes decían cuando estaban en la oposición", describiendo las calles como "un campo minado de cacas de perro" y cuestionó la presión sobre las contratas de recogida de basura. "¿Que ustedes no las fiscalizan? Porque en 2024 hubo diez sanciones y en 2025 hay veinte. Cuando me castigan no lo vuelvo a hacer. O el castigo es una chufla o es postureo. Apoyamos la moción de Compromis de reforzar la inspección y si el contrato se está cumpliendo".

Mundina, durante su intervención / Miguel Angel Montesinos

"¡Vaya forma tenían ustedes de vigilar!"

El concejal responsable del área, Carlos Mundina, tuvo que salir para defender la gestión de su delegación, para anunciar las nuevas medidas con la nueva Ordenanza y para aplicar el "y tú más", recordando que "hablan ustedes de los apartamentos turísticos cuando con ustedes gobernaban no hicieron más que fomentarlos, mientras nosotros hemos hecho una moratoria, hemos clausurado más de mil y hemos hecho la normativa más restrictiva. ¿Inspecciones? Ustedes" -a la oposición- "no tenían ni servicio técnico y expedientes de sanción, ustedes hicieron 4, 5 y 4. Vaya forma de vigilar el trabajo y fiscalizar las contratas municipales". En el apartado de promesas aseguró, prometió medias para "aumentar la frecuencia de limpieza de contenedores y de baldeos, así como de recogidas".

También enumeró los servicios que tienen las playas "quince operarios, dos tractores y otros cinco operarios que vacían papeleras", encontrándose con la prosaica respuesta de Javier Mateo: "saca usted pecho de los recursos que tienen y le muestran imágenes de arenas llenas de mierda. Igual es que hace falta más gente. Para preocuparse por la acumulación de basuras, tuvimos que hacer fotos y ponerlas a la venta en wallapop". También Notario cuestionó esa nueva estrategia de limpieza: "si no hay cambio de créditos... ¿cómo van a hacer estas nuevas medidas? ¿O es que van a quitar de unos barrios a favor de otros?".