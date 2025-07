La policía impide la intervención de una empresa de desokupación en un edificio donde solo resiste una mujer

En la calle Sogueros, en plena València centro, María Jesús Plaza resiste como la última inquilina de un edificio que ha caído a manos de un fondo buitre y que una empresa de desokupación intenta desalojar por todos los medios. Esta mañana lo ha intentado de nuevo cuando la mujer y unos amigos trabajaban para limpiar el piso de los desperfectos que le han causado unos desconocidos.

Al llegar al lugar el ambiente era tenso: agentes de la Policía Local y Nacional custodiaban la finca para evitar nuevos altercados del equipo de desokupación. Según denuncia María Jesús, mientras ella no estaba, "miembros de esta empresa entraron en su vivienda y, al regresar, la encontró completamente destrozada".

"Un hogar destruido"

El panorama hablaba por sí solo: cajas desparramadas por el edificio, ropa tirada en el suelo, objetos rotos y un desorden que ya no dejaba rastro de lo que una vez fue su hogar. En el interior, la cocina y el baño estaban destruidos y la inquilina sostiene que "no han sido ladrones, porque no se han llevado nada". Las amenazas, lejos de cesar, seguían acumulándose. "Los de la empresa me dijeron que, o quitaba mis cosas de la calle, o iban a venir con un camión y se las iban a llevar. Yo les dije que no podían tocar mis enseres", cuenta la inquilina. Ante este tipo de presiones, ella y un grupo de amigos decidieron hacer guardia para impedir que nadie tocara nada, ya que estaban esperando la visita de la científica y del perito, quienes debían revisar los daños antes de mover cualquier cosa. Pero esta mañana, martes 22 de julio, se toparon con el camión frente a la casa, esperando el momento oportuno para cargarlo todo.

Intento de deshaucio en la calle Soguers en el Carmen / Miguel Angel Montesinos

Con el paso de los minutos, más curiosos comenzaron a acercarse y las opiniones se multiplicaban aumentando el enfado de los vecinos. Los miembros de la empresa permanecían sentados, riéndose de la situación, lo que no hizo más que elevar la indignación de quienes estaban allí apoyando a María Jesús. En medio del bullicio, uno de sus amigos se acercó a un agente para denunciar una amenaza que acababa de recurrir por parte de uno de los desokupas. Según relató, le dijo: "No sabes en qué te estás metiendo, Manolito". Sin embargo, al trasladar lo ocurrido a la policía, se encontró con que era su palabra contra la del otro.

Amenazas que se remontan al año 2021

Las intimidaciones comenzaron el 2021 y, desde entonces, María Jesús ha tenido que convivir con un acoso constante. Según afirma, "en comisaría están entregadas todas las cartas" y las provocaciones "son constantes". Mientras el resto de vecinos aceptaron las indemnizaciones ofrecidas y abandonaron sus hogares, ella insiste en que la cantidad que le ofrecen no le permite acceder a otra vivienda y que, de aceptarla, acabaría en la calle. Por eso continúa viviendo en el edificio, aunque reconoce que las condiciones son cada vez peores: "No puedo ni darle luz a la escalera, denuncia, "han quitado los plomos".

Amigos ayudando a recolocar las cosas en la vivienda / Miguel Angel Montesinos

Los agentes han identificado a la media docena de miembros de esta empresa y ha permanecido en el lugar para evitar que volvieran a entrar. Hay que decir que los miembros de esta empresa han asegurado a gritos que esta mujer ya ha recibido una cantidad de dinero y que quiere más. La mujer había admitido una oferta que, efectivamente, le parecía insuficiente, como se ha dicho.