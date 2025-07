València avanza en el cambio de tilde tras un debate sobre "catalanismo" y "supremacismo español"

El cambio de la tilde en la denominación de la ciudad de València ha cumplido un nuevo episodio, tal como estaba previsto por la mayoría de gobierno: iniciar su tramitación y posterior traslado a la Generalitat Valenciana -donde, por lógica, se evacuará consulta a la Academia Valenciana de la Llengua (AVL)-. Antes de materializarse con la votación se convirtió en un debate sobre el uso del valenciano y el castellano (o el español).

Todas las partes tenían el guión más que preparado y previsto. Borja Sanjuán, autoproclamado como persona "no nacionalista y que no tiene el valenciano como lengua materna" definió el cambio del acento -de abierto a cerrado- como "una declaración de intenciones de todo un gobierno: la invisibilización de la lengua valenciana y hacerlo sin respeto a la AVL. ¿Debatiríamos el criterio de RAE? No. Pero porque para este gobierno el castellano es una lengua de primera y tiene una academia que hay que respetar y el valenciano, que es algo menor, coloquial, inferior, tiene una Academia que no hay que respetar. La Academia es como el Estatuto o el autogobierno: algo menor".

No dudó en asegurar que el cambio forma parte de "una estrategia de eliminar la diversidad cultural. Esta propuesta es un ejercicio de nacionalismo español. Pero tenemos muchas identidades. Por eso, rechazaré las propuestas nacionalistas y supremacistas" recordando la rueda de prensa en la que "el concejal Badenas tapó el acento con una bandera de España. Esto no es cerrar un acento o no, sino volver a la denominación en castellano. Por eso, más allá de informes pagados, hay que traducir lo que la derecha dice cuando hablamos de bilingüismo: dice jerarquía, con el valenciano como un papel secundario" augurando que "València seguirá siendo valenciana y seguirá siendo abierta, como el acento".

Borja Sanjuán, durante su intervención / Ayto Vlc

"¿La señora Catalá dice Torrente?"

Le siguió Pere Fuset, quien le preguntó a María José Catalá "si iría a su pueblo y le llamaría "Torrente". Ahora se basan en informes a la carta, de un filólogo contra los 25 que tienen la competencia legal. La AVL, ésa a la que ustedes quieren asfixiar, marca la normativa según el Estatuto de Autonomía y ahora quieren ustedes crear un problema donde no lo hay".

Fuset también afeó el uso del castellano de la propia alcaldesa "que nunca escribe en valenciano. ¡Si ayer mismo publicó una cosa y a la torre la llamaba Miguelete! Quieren hacer del valenciano un problema para escribir en cristiano. ¿Tan extraño es que València tenga su nombre en valenciano? Ustedes mismos aprobaron que la denominación única del territorio es Comunitat Valenciana. Aquí no tienen más que respetar la ley y el Estatuto. Y València, con acento abierto, lo entiende todo el mundo. De la misma manera que yo no soy Pere/Pedro ni la alcaldesa es Maria Josep/María José. ¿Cuánto dinero nos vamos ahora a dejar en señalización, cuando ustedes pusieron el grito en el cielo por el cambio de nombre de calles por aplicar la Ley de Memoria Histórica?".

Fue reprendido Fuset por María José Ferrer cuando se refirió a la alcaldesa con un "allá donde esté" al recordar que su ausencia en el pleno es por una causa familiar. Razón por la que pidió Fuset que se retirara su alocución del acta.

Intervención de José Luis Moreno / Ayto Vlc

Moreno y el ejemplo de l'Énova

Le tocó al equipo de gobierno defender el cambio. José Luis Moreno, concejal de Cultura, defendió que el cambio "Va apoyada por un estudio de un filólogo y trata de poner argumentos razonables, lo que llamamos "trellat". La administración se ha de adaptar a la pronunciación de su gente. Los expertos de la ONU establecen claramente es que ha de ser el uso aceptado y significativo en la pronunciación local. Aunque se siga la norma, hay que incorporar las pronunciaciones locales" y puso como ejemplo que "precisamente, la propia AVL rectificó la denominación del pueblo de l'Énova, pasando del acento abierto al cerrado precisamente porque sus habitantes pronuncian ne cerrado. Y el València estamos haciendo lo mismo. En todas las lenguas hay excepciones a la lengua. Y a pesar de 80 años con un acento importado catalán, se ha mantenido la pronunciación cerrada". Y recordó que, en este tema, "la AVL decía que la denominación solo debía ser en valenciano, sí, pero un tercio no votaron a favor porque consideraban que había un acento más correcto".

Gosálbez: "Pie en pared con el catalanismo"

El argumento del portavoz de Vox, José Gosálbez, se basó en que "ponemos pie en pared sobre el catalanismo. Valencia lo es en español y en valenciano, no en catalán. Ambas merecen espacio y reconocimiento. Lo que se quita es la forma catalanizada, sin consenso y sin valencianía y no como dice Lo Rat Penat y la RACV y así se aprobó en comisión, unido a un informe técnico demoledor, con una investigación de 1995 con la realidad fonética. Conclusión: se acabó el secuestro lingüístico y el rodillo catalanista. Valencia no es un apendice del catalanismo".

El argumento le vino bien al socialista Borja Sanjuán para reiterar que "estamos discutiendo entre el español, que no el castellano, para dejarlo claro. Y mientras hay gente de desokupa acosando a una mujer en la calle Sogueros. Aquí tenemos las prioridades" y menospreció el informe aportado "por un filólogo que dice que el acento es cerrado cuando hace unos años opinaba algo diferente. Pero se le han pagado 2.000 euros, cantidad para no hacer una licitación, mientras que hay una Academia con competencia estatutaria, que aprobó por 13 a 5 el acento abierto. Eso no admite más debate. Está claro que hay una España a la que le sobra València".

Grezzi hace una peineta a Gosálbez / Ayto Vlc

"Peineta" de Grezzi

El debate acabó a gritos por el concejal Guiseppe Grezzi, que intervino desde la bancada a la intervención de Gosálbez, al que acabó haciendo una "peineta".