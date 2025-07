Rescatan el velero encallado doce días en la playa de El Saler

El velero que desde el pasado 12 de julio estaba encallado en la playa de El Saler ha sido sacado de la arena este miércoles y ya se encuentra atracado en su amarre del Real Club Náutico de València. Fuentes del Club han confirmado que sobre las 10:30 horas, el velero ya se encontraba en las instalaciones náuticas tras una operación "privada", que se ha prolongado más de una hora, de desencallado y remolque, que ha sido "costeada por el propietario" de la embarcación.

La Guardia Civil informó este martes que se investigaba como una "apropiación indebida" el caso de este velero encallado en la playa y señaló que aunque se pensó que la embarcación había salido de su sede a consecuencia de una tormenta o por algún error, parece que "que alguien lo cogió y lo movió, y tras encallarse lo dejó en la playa".

Ahora se investigan las circunstancias en las que se produjo la desaparición del velero, cuyo propietario denunció en otra ciudad, según estas fuentes.

Diez días encallado

El velero estaba encallado en la arena de la playa desde hace más de diez días, cuando apareció en El Saler sin ningún tripulante a bordo, y tampoco se apreció ningún vertido ni ningún otro daño al medio ambiente.

Ese mismo día se acercaron a la zona embarcaciones de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Cruz Roja e intentaron sin éxito remolcar la embarcación, algo que se seguía intentando.

El anterior nombre del velero era Life is Wilde, pero cuando lo compró su actual propietario se lo cambió a King of the kings, si bien no llegó a cambiarlo físicamente en la pintura de la cubierta, donde sigue apareciendo el antiguo, según informó Salvamento Marítimo.

Remolcado hasta el Club Náutico

Finalmente, este miércoles se ha llevado a cabo la operación para desencallarlo y ha sido remolcado por dos neumáticas de una empresa privada hasta su amarre en el Real Club Náutico de València.

Fuentes del club han indicado que se han "mantenido al margen" de la situación porque se trataba de "una propiedad privada" y han defendido la "profesionalidad" del personal del club cuando se movió el velero con motivo de la celebración del Trofeo de SM La Reina y luego "fue devuelto a su sitio".

"El barco salió con el motor en marcha pero nadie sabe cómo", han detallado las fuentes, que han explicado en que hay cámaras y la Guardia Civil investiga las circunstancias de la desaparición de la embarcación del club.

Según han informado, en la operación de desencallado ha participado una retroexcavadora que "ha ido haciendo un canal en la arena para sacar la quilla" y dos neumáticas, que han remolcado el velero.

"Una ha tirado del palo para enderezarlo y la otra, muy potente, ha tirado también del barco para llevarlo al pantalán del club, donde la Guardia Civil lo está revisando, aunque parece que no hay rotura estructural ni otros daños", han concluido.