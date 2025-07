El mercado de Mossen Sorell se encamina al modelo gourmet

Casi nueve millones de euros en inversiones es lo que el Ayuntamiento de València tiene previsto gastar en los Mercados Municipales a través de su Concejalía de Comercio, en el trienio de 2024 a 2026, traducido en acciones en diferentes recintos, algunas ya materializadas y otras en proyecto. Es la cifra con la que el concejal Santiago Ballester ha querido demostrar que, bajo el mandato del PP, los mercados vuelven a tener la importancia que, asegura, se desatendió durante las dos anteriores legislaturas. "Siempre hay que creer en los Mercados Municipales y nuestro objetivo es ponerlos en el sitio donde se merecen. Son generadores de convivencia, los profesionales aconsejan mejor que nadie a los clientes y hace barrio".

Con la llegada al ecuador de la legislatura, la delegación de Comercio y Mercados ha querido visibilizar el trabajo realizado en un espacio de alta sensibilidad por lo que supone como vertebración de barrio: los lugares, casi ancestrales, donde se mueve la compraventa de productos, especialmente alimentarios. Hasta diez de ellos han recibido o están recibiendo acciones.

Ballester ha pintado el mapa recibido de la gestión de los mercados: "El de Algirós, con el aire acondicionado sin funcionar dos veranos seguidos; el Cabanyal, con la zona de pescadería abandonada y con el falso techo deteriorado, cayéndose una parte en fechas que acabábamos de llegar; el de Castilla, con las cubiertas en mal estado por falta de mantenimiento; el del Grao, cerrado tras ocho años de reforma; el Central, con climatización deficiente, problemas recurrentes con Patrimonio y el convenio de autogestión caducado; Rojas Clemente, con la pescadería apuntalada y el aire acondicionado en mal estado; el de La Figuereta, con el proyecto de ejecución de obras mal redactado ¡al faltar la acometida eléctrica!" o los de Torrefiel y Russafa, con el aire acondicionado en mal estado".

Todo ello, con una merma en el número de puestos de venta al público habilitados, traducidos en "264 puestos perdidos y dos cierres completos: los mercados de Benimàmet y San Pedro Nolasco".

¿Qué se ha hecho desde entonces? Un Plan integral de Mejora. Ballester ha enumerado las obras realizadas o en proyecto. Especialmente los relacionados con la eficiencia energética que hay en Torrefiel y Algirós. En Torrefiel y Russafa, además, se han instalado consignas frigoríficas".

Obras realizadas en el Mercat del Cabanyal / Moisés Domínguez / —

Climatización del Central

Entre las obras conocidas y realizadas está el arreglo de los desperfectos del Cabanyal, "en el que se mejoró la envolvente de la fachada y su cubierta, retirándose el falso techo por desprendimiento y está redactado el proyecto de intervención en las naves laterales y la pescadería "para darle una solución". También es conocido el arreglo de la zona de pescadería de Rojas Clemente, ya ejecutado, incluyendo los bajos que estaban especialmente deteriorados.

Sobre una de las grandes asignaturas pendientes, la climatización del Central -traducida en las sofocantes condiciones sufridas con la primera ola de calor- ha asegurado que está prácticamente preparada la redacción del anteproyecto de eficiencia energética "para acabar con el problema lo más rápidamente posible". Es decir, las condiciones del proyecto, que una vez redactado se sacará a licitación.

En los de Castilla, Torrefiel y Russafa se van a aprovechar zonas no utilizadas para crear una zona de lactancia y en el de Jesús hay proyecto de reparación de cubiertas y bajantes.

Mossen Sorell en 2023, con puestos cerrados / RLV

Cambios en Mossen Sorell

Ballester también ha avanzado que se está en negociaciones con los comerciantes de Mossen Sorell para llevar a cabo un cambio total e integral del modelo comercial. Lo ha pintado como un tipo "similar al del Grao. Por su ubicación, al lado del Central, necesita un modelo de venta diferente, porque es difícil competir con uno tan grande y cercano. Es lo que pasaba con el del Grao, que tenía demasiado cerca el del Cabanyal. Necesita un modelo como toca sin perder la esencia".

El mercado tiene una docena de paradas, de las que solo funciona la cuarta parte. Con las últimas subastas se adjudicó el total de puestos, pero gran parte de ellos no han iniciado todavía la actividad a la espera de determinar el modelo. Funcionando ya en algunos de los puestos como mercado gourmet, la idea es que sean no solo puestos de venta, sino de consumo del producto adquirido -en gran medida, como la ostrería que ya funciona-. No para cocinar, -los mercados municipales tienen derecho a un puesto de bar cafetería- sino a la elaboración del producto. Ahora mismo se está negociando la cantidad de sillas y mesas -junto con las medidas de seguridad y evacuación- para terminar de conformar esta transformación del espacio, ubicado la parte oeste del Barrio del Carmen, en la plaza del mismonombre.

El edil ha expuesto también el problema del abandono de puestos, en el que se ha revertido la tendencia: "hemos logrado recuperar 30 puestos, adjudicados tras las modificación en el sistema de subastas de puestos", que continuarán con las pujas de los próximos días 29 de septiembre y 22 de diciembre. Se trata del saldo neto entre los puestos adquiridos y los que han cerrado en ese periodo de tiempo.