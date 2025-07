Las obras de reforma de Pérez Galdós congestionan todo el suroeste de la ciudad

"¡Huye de Tikdabra!". La tierra vacía que describio Alberto Vázquez Figueroa en "Tuareg". La tierra que solo sirve para ser cruzada, pero en la que lo normal era perder la vida si osabas adentrarte en ella. En la ciudad de València, desde hace tres semanas, y durante mucho tiempo, la premisa será "¡Huye de Pérez Galdós!". Ésta también está vacía -vaciada más bien, por inutilizada-, y aunque se puede cruzar, su letalidad es la de quedar atrapado en un atasco. Se ha convertido en una barrera para el acceso al centro de la ciudad y, como mínimo durante los próximos doce o catorce meses va a estar infrautilizada a causa de las obras de reurbanización.

El organismo de la ciudad deberá aprender a convivir con una de sus vías principales embozadas, tratando de racionalizarla un poco, aunque Giorgeta y Pérez Galdós no engañan: hacen aquello para lo que fueron concebidas, que no es otra cosa que circunvalar y distribuir por el exterior el tráfico de la ciudad. Un tráfico que, comparado con otras ciudades, fluye generalmente con cierta soltura, pero que ahora se encuentra con una de sus arterias interrumpidas.

Alivio por el verano

La llegada del verano da un cierto respiro porque una parte de la ciudad y su parque automovilístico se han marchado. Y aún será más llevadero en el mes de agosto. Pero el ritmo vital de la ciudad no engaña: a partir del 1 de septiembre, lunes, las cosas serán mucho peores, estén donde estén las obras. Ya lo dijo el concejal de Urbanismo, Juan Giner: "hay que tener paciencia porque la obra es muy importante". Una obra que no contenta a la oposición municipal, que querían convertirla en lo más parecido a un bulevar verde. Desde el Ayuntamiento han garantizado la circulación casi completa en los dos sentidos durante todo el tiempo que duren las obras. Pero con unas estrecheces que han obligado a los vecinos que la utilizan a buscar espacios alternativos porque pretender utilizarla es correr el riesgo de quedar atrapados. Para verse igual de atrapados en esas soluciones en las que todo el mundo piensa.

Los dos extremos de la avenida son las que, actualmente, tienen más afectación. Si miramos en dirección al río, bajando del scalextric, ahora mismo hay un único carril, normalmente congestionado, que paga el peaje de su propia estrechez, de la reducción inesperada de carriles o del cruce con Tres Forques. Incluso el paso inferior -el denostado paso inferior- se ve ahora con circulación lenta cuando, normalmente, es fluido.

Aspecto de Pérez Galdós tras bajar del scalextric / Miguel Angel Montesinos

El plan B tiene el riesgo previsible: que también se colapsa. El más evidente es el de la calle Maestro Sosa, primera alternativa para desviarse por la calle San Vicente. Esta calle, que es una antigua traza ferroviaria, se une con la calle Jesús en un semáforo que se ha convertido en un atasco permanente tratando de seguir cada uno su camino recto. También el propio desvío a la izquierda de la calle Jesús a Giorgeta se colapsa. El consejo: huye de Maestro Sosa.

La Plaza de España se sobrecarga como vía alternativa / Miguel Angel Montesinos

Plaza de España, sobrecargada

Porque todo lo que busca salida corre el riesgo de atascarse. En las horas puntas, la gran damnificada ha sido la Plaza de España, que solo en los últimos días, con el descenso del parque automovilístico, ha visto suavizado el atasco de hora punta, que ha obligado a desplazar brigadas de agentes de policía local para evitar manualmente lo que no pueden evitar los sermáforos y que suele ser habitual por su poco agraciada fisonomía: que el cruce entre Ramón y Cajal y San Vicente se sature, por mucha señal en el suelo que haya de "prohibido parar en la intersección". Un atasco que también se nota en el túnel de las Grandes Vías. Un atasco en cascada, previsible y que regresará especialmente en septiembre.

Puente de Campanar cerrado

Viniendo desde fuera de València, en sentido entrada a la ciudad, en Pérez Galdós no hay discusión porque, directamente, no se deja pasar. Tan sólo hay habilitado, antes del puente de Campanar, un carril para servicios públicos y los agentes de policía desvían al resto de mortales hacia el río. Esto propicia que el habitual atasco del puente del 9 d'Octubre (un mal endémico no resuelto, que incluso en condiciones normales llega hasta la altura del Bioparc) sea constante en las horas de más volúmen de tráfico.

Hay algunos oasis. Por ejemplo, escapar de la zona de La Raiosa es muy fácil si se quiere hacer en dirección al scalextric. En los aledaños de la Jefatura de Tráfico se circula con facilidad y al centro se puede acceder a través de La Pantera Rosa. Para ir a otras zonas de la ciudad vale la pena adentrarse en el Bulevar Sur, que sigue tragando tráfico sin problemas.

Las travesías que cruzan este "tercer cinturón de ronda" son una exposición de vallas amarillas y grandes pilotes de plástico que obligan a mirar al frente: a seguir recto, porque la avenida de Pérez Galdós, ahora mismo, no sirve ni para cruzarla.