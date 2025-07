Javier Llorens, carpintero: "La burocracia y las multinacionales nos lo ponen muy difícil"

En los tiempos que corren, la automatización marca el ritmo del mundo. Cada vez son más los oficios que quedan relegados por una industria acelerada y de baja calidad. Como sociedad, hemos aprendido a conformarnos, a sacrificar el valor de lo hecho a mano por el precio de lo producido en masa. Sin embargo, hay algo irremplazable en aquello que nace de unas manos expertas: la autenticidad y singularidad de lo que crean.

La carpintería es uno de esos trabajos que resisten al paso de la industrialización; un arte milenario que logra mantener la esencia de los muebles que pasan de generación en generación y que, en su momento, era una figura esencial en cada pueblo. Por ese motivo, hemos contactado con Javier Llorens, un carpintero que mantiene su tienda de manera generacional: "Mi abuelo abrió un taller en los años cuarenta que continuaron mi padre y mi tío y, posteriormente, continué yo. Observé que tenía un lugar, un ámbito muy acogedor en el que ganarme la vida".

Al entrar al taller, que es una antigua escuela de ultramarinos, lo primero que te envuelve es el inconfundible olor a madera. El espacio está lleno de muebles, herramientas y libros, componiendo un paisaje que te transporta a un ambiente sereno y acogedor: cada pequeño objeto de madera guarda una historia que ha pasado de abuelos a nietos. El dueño del local relata que su aprendizaje fue "mediante el proceso artesanal puro y duro". "Yo me iba a ayudar a los oficiales de carpintería y observando todos los días al jefe de taller y las dinámicas que se realizaban, aprendí", manifiesta. Además, añade que él comienza porque se da cuenta de que quiere "transmitir": "Quería conocer la carpintería valenciana a fondo, y de alguna manera, también compartir los valores de lo manual".

Las trabas burocráticas complican emprender en la carpintería

Sin embargo, trabajar con la madera hoy en día no es tan fácil como parece, ya que, debido a la burocracia y las normas reclamadas que "muchas veces se exceden económicamente", es complicado crear un negocio: "A veces, las exigencias municipales piden unos requisitos a los que la gente normal no puede acceder. A mí, el Ayuntamiento me pidió una auditoría acústica que implicaba que no superara una cantidad de decibelios exacta para no molestar a los vecinos de las casas colindantes ni en el piso superior", destaca. En su caso, por cómo estaba construido el edificio, solo superaba los decibelios en el piso de arriba, en el cual se encontraba su propia casa: "Que fuera mi casa no hacía que pasara la auditoría, con lo cual o insonorizaba el taller o perdía la licencia hasta que lo hiciera. Por ello, lo que no se puede hacer es pedir unas características que algunos no van a poder cumplir, lo único que consigues es obligar a la persona a cerrar".

Estos motivos son unos de los pocos por los que cada vez más gente renuncia a comenzar su camino en este ámbito: "Es muy raro ver carpinterías ya, lo que sí que hay son centros de restauración o escuelas que enseñan a la gente". Asimismo, la gente joven "no tiene conocimiento de lo que es la carpintería" y deciden ir a comprar a "grandes empresas" colaborando en "la cultura de lo mediocre". Javier asegura que los muebles construidos a mano y a medida "duran muchísimo tiempo si se cuidan", a diferencia de los "baratos" que venden las grandes superficies y que generan "precariedad". "Los objetos fabricados a mano tienen un estilo propio, son piezas irrepetibles, incluso los muebles seriados son piezas únicas. Entonces, ahí hay mucha más calidad, hay mucha más excelencia y un producto natural, una madera maciza".

Dentro de esta industria, otro aspecto que hace a que menos gente compre es el dinero que cuesta. Las labores artesanales conllevan un precio elevado que no todo el mundo está dispuesto a pagar: "Antiguamente no había más opción que recurrir a un carpintero y todos lo pagaban, hoy no mucha gente se lo puede permitir, por ese motivo escogen las soluciones más fáciles". A pesar de ello, el dueño de la tienda explica que la mayoría de sus clientes van por motivos de reparación, ya que mucha gente quiere mantener los muebles de herencia que en muchos casos pertenecen a sus familiares y, al final, son sus recuerdos. Por otro lado, también están muy demandados "los muebles de madera maciza" y los que están "hechos a medida".

En referencia a las herramientas que se usan en este ámbito, se ha "tecnificado mucho la industria". Hay "maquinarias electromecánicas" que han beneficiado mucho a los trabajadores. También el "control numérico", que funciona a través de "programas informáticos que generan mecánicamente todo un diseño preprogramado". De todas formas, todavía se siguen utilizando antiguos instrumentos manuales como "el cepillo manual, el guillaume, el martillo, el botador, el punzón, serruchos, herramientas de corte...".

"Para vivir de este trabajo hay que currar muy duro y dedicarle muchas horas"

Adentrándonos más en el lado personal, preguntamos al carpintero si hoy en día es posible ganarse la vida trabajando de ello: "Para vivir de este trabajo hay que currar muy duro y dedicarle muchas horas. Ser carpintero requiere producir de manera manual o mecánica, pero las cosas solas no se hacen. Yo si tengo un encargo, no lo he acabado y tengo una fecha, no puedo dejarlo parado". Adicionalmente, hay una gran falta de gente cualificada para ayudar en la labor y no se encuentra prácticamente ayuda "para poder producir o realizar todos los encargos".

Durante la trayectoria laboral de Javier Llorens, ha viajado para comprender mejor las técnicas de su propio oficio así como para conocer otros ámbitos y se ha topado de cara con una realidad: "Yo realicé un viaje para investigar al respecto del mobiliario de mimbre y tejidos naturales y me di cuenta de que esa industria había desaparecido. Por el camino me di cuenta de que yo también, que la carpintería también había desaparecido". Añadido a esto, explica que hay otro gran problema que golpea al sector: los proveedores. "La industria alrededor está muy deteriorada, los proveedores y materiales cada vez son menos, todo está muy difícil y eso nos complica mucho el poder cumplir con los tiempos y la clientela".

"Hay que tener en cuenta que en 2000 años la carpintería tampoco ha cambiado mucho. Lo que ha cambiado es el sistema de consumo". Javier Llorens denuncia que este tipo de talleres "no pueden competir" con los bajos precios de otras empresas y que luego, estas mismas acaban "subiéndolos porque no tienen competidores". "Se está generando una cadena de precariedad y contaminación que alguien tiene que pagar y ese es el trabajador que está en las fábricas haciendo muebles por 15 euros", concluye.