Un estudio del CEU establecerá el marco para que València sea ciudad "pet friendly"

Un estudio sobre espacios y población son el primer paso que ha firmado el Ayuntamiento de València con la Universidad CEU San Pablo para conocer el estado de la cuestión en la relación entre la ciudad y sus animales de compañía. Con el estudio, que se prolongará durante los próximos meses y a partir de septiembre, se buscará adecuar la política de Bienestar Animal. "Dar pasos para ser una ciudad verdaderamente amiga de los animales y que también respeta con las personas que no tienen animales" ha asegurado el concejal del área, Juan carlos Caballero.

El convenio "con un referente académico y científico en el sector veterinario" supone "la primera vez que se hace estudio serio y riguroso sobre la convivencia urbano animal en València" y "a través del diagnóstico", se podrán "orientar las políticas públicas".

El concejal de Bienestar Animal, Juan Carlos Caballero, presentó el estudio sobre bienestar animal / Ayto Vlc

"En un conocido portal de turismo se señalaba que València estaba en el top 3 de ciudades ideales para viajar con animales. No nos conformamos con eso. Queremos ser más que la tercera" ha dicho el edil, que ha estado acompañado por los responsables del estudio, la directora del Hospital clínico veterinario CEU Cardenal Herrera de València, Esperanza Montaner, y del profesor de Veterinaria y coordinador del Grupo de Investigación SAIGAS (Servicio de Análisis, investigación y Gestión de Animales silvestres) de la Universidad, Jesús Cardells.

Normaticas, accesos...

¿Cualea son las medidas a adoptar? "No lo sabemos. Eso es lo que nos tiene que ayudar el estudio. Queremos saber si Valencia está preparada o no a los retos del bienestar animal. Infraestructuras, parques. Nos va a permitir determinar si las infraestructuras están preparados o si hay margen de mejora, si hay espacios donde todavía por normativa antigua se prohíbe entrar a los animales y ahora podemos hacer modificaciones a nivel de ordenanzas para dar acceso a los animales, y queremos encontrar también un equilibrio entre lo que demandan las personas propietarias de animales y el resto de la ciudadanía... y el equilibrio con los vecinos que no tienen animales. Si hay suficientes espacios comunes, adopciones, percepción de la ciudadanía... es un sector poblacional importante y hay que adaptarlo a la ciudad".

La camiseta que identificará a los voluntarios / RLV

“Existen estudios que dicen que más del 50 % de las familias españolas tienen animales en casa, con lo que vemos que es un sector poblacional importante que requiere repensar nuestra ciudad para adaptarla también a esta nueva realidad, lo que nos permite crecer como ciudad, como sociedad mucho más justa y responsable” ha asegurado edil.

Habrá voluntarios haciendo encuestas "y serán identificables por la camiseta que llevarán". El estudio tendrá tres fases este año. censo de todas las zonas verdes, censo riguroso de animales y con esos datos, acciones, propuestas y revisión de la normativa "para actualizarnos".