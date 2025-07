València deja la cooperación internacional "en mínimos históricos"

La concejala de Compromís en el Ayuntamiento de València, Lucía Beamud, ha denunciado que la alcaldesa María José Catalá ha reducido por tercer año consecutivo los fondos destinados a cooperación internacional, situándose en un mínimo histórico del 0,12% del presupuesto municipal consolidado, según se desprende del último informe de gestión correspondiente a 2024, publicado recientemente en la web municipal.

“Desde que gobierna Catalá, València ha vivido un retroceso sin precedentes en materia de cooperación internacional. Se han roto compromisos históricos con el tejido social local, las organizaciones de cooperación y las alianzas internacionales que se habían construido a lo largo de más de una década”, ha afirmado Beamud.

Según los informes municipales, el presupuesto destinado a Ayuda Oficial al Desarrollo ha bajado por segundo año consecutivo, situándose en un 0,12% en 2024, con una ejecución efectiva del 61% en 2023, una cifra que, para Beamud, “evidencia una dejadez de funciones y una estrategia deliberada para desmantelar el modelo valenciano de cooperación, basado en la participación, la solidaridad internacional y el compromiso con los derechos humanos”. Esta dinámica representa, según la concejala, “un cambio de rumbo ideológico que se alinea con los postulados de los socios de gobierno de Vox”.

Los hechos más graves

Entre los hechos más graves ocurridos bajo el actual gobierno municipal, Beamud ha señalado “la ruptura con el Fondo Valenciano para la Solidaridad, aprobada en 2024 con los votos favorables de PP y Vox. Esta decisión ha supuesto la desconexión de València de una de las principales redes municipalistas del territorio, formada por más de 130 municipios comprometidos con la cooperación descentralizada, la sensibilización y el intercambio técnico”.

Lucía Beamud ha recordado que también han desaparecido espacios clave como el Ágora de Cooperación, que no se celebra desde 2022, y se han producido graves disfunciones en las convocatorias de las becas Juan Castelló y València Coopera, que este año han quedado fuera de plazo o sin financiación, como se refleja en la última modificación de crédito.

“Cuando Catalá llegó al Ayuntamiento, lo primero que hizo fue suprimir la Concejalía de Cooperación y Migración, y a partir de ahí, todos los pasos que se han dado han estado dirigidos a eliminar las políticas de cooperación y migración, como ya ocurrió entre 2012 y 2015 bajo el mandato de Rita Barberá, años en los que no se invirtió ni un euro”, ha detallado Beamud. “La gestión del PP en estos tres años ha supuesto un caos organizativo, con la pérdida de personal técnico especializado y el traspaso improvisado de competencias al área de Bienestar Social, lo que ha generado retrasos en la tramitación de subvenciones, revisión de proyectos y ejecución presupuestaria”.

Incapacidad de gestión

La concejala valencianista ha evidenciado la incapacidad del gobierno de Catalá para gestionar esta área y ha revelado que el PP “tampoco ha sido capaz de tramitar la ordenanza municipal de cooperación, a pesar de que estaba prevista en el Plan Normativo de 2023”. Esto, ha dicho, deja el programa sin un marco jurídico estable ni los mecanismos necesarios para garantizar la transparencia, la seguridad jurídica y la participación social.

También está en riesgo el programa municipal de protección a defensores y defensoras de los derechos humanos, iniciado en 2019, que ha acogido a 17 activistas en peligro y cuenta con el apoyo de Protect Defenders y del Ministerio de Asuntos Exteriores. Beamud ha advertido que este programa no tiene garantizada su continuidad más allá de junio de 2024 y depende exclusivamente de la presión de las entidades sociales implicadas.

“Este abandono no es casual, como tampoco lo es que en un año y cuatro meses no hayan convocado ni el pleno ni la Comisión Permanente del Consell Municipal de Cooperació”, ha explicado Beamud, en referencia a la sorprendente convocatoria por parte del Ayuntamiento del Consell Municipal de Cooperació para este miércoles 30 de julio, tras el intento fallido del gobierno de diluirlo dentro del nuevo Consejo de Inclusión y Derechos Sociales, rompiendo así la participación específica del sector. “La cooperación y el desarrollo internacional, la ayuda humanitaria y los derechos humanos no son una prioridad para la señora Catalá y mucho menos para sus socios de ultraderecha. Lo vemos cada día, por ejemplo, en su actitud impasible ante la barbarie que sufre el pueblo palestino”, ha denunciado la concejala.

Por todo ello, desde Compromís se hace un llamamiento a recuperar el compromiso histórico de València con la cooperación internacional y se reclama acción inmediata, responsabilidad política y voluntad real de defender los derechos humanos y los pueblos del Sur. “Por una València justa y democrática, exigimos que se vuelva a priorizar la cooperación como herramienta de transformación global y solidaridad entre pueblos”, ha concluido Beamud.