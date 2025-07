La Ciudad de la Construcción también enfada al Ayuntamiento con el Gobierno de España

La tirante relación entre el Ayuntamiento de València y el Gobierno de España, y viceversa, está llamado a escenificarse con cierta regularidad. Y esto es lo que ha sucedido nuevamente, y por partida doble. Uno, por un argumento recurrente: la limpieza del nuevo cauce; otra, por el proyecto, anunciado el pasado jueves, de destinar una parte del terreno de la ZAL para la instalación y desarrollo de la Ciudad de la Construccion. Un espacio para impulsar el sector de la vivienda prefabricada y modular, bajo la idea de ayudar, con su implantación a recuperar económicamente las zonas dañadas por la dana y mentada nuevamente por Pedro Sánchez en su balance de fin de temporada.

El pasado mes de enero se anunció que un Perte (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) dedicado a las viviendas iría a parar a València, señalándose ya el pasado mes de abril que el lugar en el mapa son las parcelas de la ZAL que son propiedad del Ministerio de la Vivienda. Se trata de dos parcelas junto a La Punta, reconocibles durante años porque en la misma quedó incrustada una barraca finalmente demolida y en la que, actualmente, todavía quedan coches llevados allí durante las inundaciones.La inversión anunciada rondaría los 1.300 millones de euros.

"Ni bien ni mal, pero..."

Invertir en la ciudad y su área metropolitana no parece rechazable: a la alcaldesa no le parece "ni bien ni mal", pero lo que sí que lamentaba María José Catalá es la ausencia de noticias. "Lo hemos hecho constar en acta" -en la reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria- "que el ayuntamiento no tiene noticia alguna sobre este proyecto y, por la respuesta que he obtenido de la Autoridad Portuaria, tampoco ellos la tienen".

Era una queja entre dos entidades enfrentadas no pocas veces. "De hecho, se me ha informado que en la última reunión de asuntos propios de la Autoridad, ni siquiera tenía conocimiento el responsable del Sepes" -la entidad pública propietaria de los terrenos-. Su conclusión: hay que ver donde empieza el proyecto y donde el globo. "El gobierno de España sigue avanzando mediáticamente en un proyecto en el que ninguna autoridad de las implicadas, ni ayuntamiento, ni puerto, tienen conocimiento". No estaba contenta la alcaldesa: "lo lógico, lo normal, lo natural, lo decente y hasta lo educado, es que si el Gobierno tiene un proyecto, el ayuntamiento y el puerto tengan conocimiento de ello. Pido educación, la propia de una institución que le da bola mediática a una actuación en un territorio donde no hay ni una llamada telefónica".

Catalá, durante el consejo de Administración de la Autoridad Portuaria / Ayto Vlc

Ojo con la cuestión jurídica de los usos

Y sí que le puso peros al proyecto: la ZAL fue objeto de una expropiación para un uso determinado: logístico del puerto. Estos proyectos se tienen que trabajar jurídicamente muy bien para que no haya ningún problema" en alusión a posibles recursos por uso improcedente que pudieran bloquar el proyecto.

Preparados para la limpieza del cauce

El otro desencentro ya es recurrente, pero en esta ocasión poniéndole ya fecha: "hemos solicitado la autorización a la Confederación Hidrográfica del Júcar para proceder a la limpieza del nuevo cauce". Y con nuevo dardo al Gobierno de España, personificado en la CHJ: "lo hacemos nosotros dada la desidia de la Confederación. Sabemos que es competencia suya, pero no vamos a esperar a que pase el verano y que estemos en situación de peligro".

Catalá ha delimitado la zona de actuación: "Desde el puente de la V31 al puente de La Torre. Es decir, seis puentes". Es la zona donde se visualiza la presencia de vegetación, multiplicada por el propio crecimiento de la misma con los aportes de agua y barro. "Esperamos que nos den la autorización y que el lunes podamos ya empezar". Las labores no pueden dilatarse precisamente para disponer de tiempo para el desbroce general y para que las máquinas del Gobierno no lleguen a esa cota, para la que el ayuntamiento considera que sería tarde y mal. "Queremos llegar con tranquilidad el post verano, sabien no que hemos hecho nuestro trabajo, sino el de otras instituciones".

Cuentas "positivas" y "entendimiento y empatía" con el Puerto

El Consejo de la Autoridad Portuaria sirvió también para aprobar las cuentas, calificadas por Catalá como "reflejo de una gestión muy positiva". En lo contable, porque el saldo "ha aumentado en nueve millones", como consecuencia del "incremento de ingresos y optimización y contencion de los gastos. Estamos en un resultado ascendente, reflejo de una buena gestión. Felicitamos a la presidenta y al equipo porque significa que el Puerto va bien y eso es motivo de orgullo para la ciudad".

Los retos son "avanzar en las obras de la Terminal Norte, que se va notando en la construcción de los "cajones", que es todo un reto constructivo, pero también los trabajos de 14 millones del entorno de La Marina, incluyendo el propio Edificio del Reloj, es son muy importante. Estamos en un momento muy bueno de entendimiento y empatía con la ciudad. Están en su mejor momento de relación y eso va a ser positivo para todas las partes".