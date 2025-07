Un cupón para la calle de la Paz

La calle de la Paz será la imagen del cupón de la ONCE del próximo lunes. La vía de acceso al centro de la ciudad pasa a formar parte de ls serie "A pie de Calle" y tendrá cinco millones de cupones en juego para repartir la fortuna. Jose Manuel Pichel, Delegado de la ONCE en la C.V. y Borja Ávila, Presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia; acompañados de los representantes del comercio del centro histórico y el equipo directivo de la ONCE en Valencia, han presentado este cupón, que pone en valor la obra urbanística de Sorní y Mercade. La serie ‘A pie de calle’ hace un recorrido por las vías más emblemáticas de 50 ciudades, llenas de vida y de gente que las pasea de un lado a otro. Son las mismas calles por las que los vendedores y vendedoras de la ONCE llevan la ilusión y la suerte.