Badenas denuncia la "dejación de funciones" del servicio de Patrimonio con el balneario de la Alameda: "Es una vergüenza"

El concejal responsable de Patrimonio del Ayuntamiento de València, Juan Manuel Badenas, de Vox, ha denunciado la "dejación de funciones" del jefe de servicio y de los funcionarios de su delegación. Lo ha hecho en declaraciones a este periódico después constatar que no se ha previsto una solución para el balneario de la Alameda, cerrado desde hace tres años, y que la próxima reunión del grupo de trabajo se celebrará en octubre, casi un año después de la anterior, que fue en enero.

Como se ha dicho, el balneario de La Alameda lleva cerrado desde julio de 2022 debido a los problemas de insalubridad del edificio y la aparición de legionella, motivos estos por los que el Ayuntamiento de València le retiró la concesión a la empresa Balneario Alameda 2016, que gestionaba el establecimiento. La citada empresa ha recurrido en dos ocasiones a los tribunales y en las dos ha salido ganando el Ayuntamiento, la última en sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que constata que la empresa no puso fin a los problemas sanitarios que presentaba el balneario.

Ahora, por tanto, aún a falta de que la empresa pueda recurrir al Tribunal Supremo, la pelota está en el tejado del Ayuntamiento de València, que debe decidir qué hace con el edificio, el único de aguas termales dentro de la ciudad. Lo normal sería sacar una nueva concesión, pero eso no se ha decidido aún y parece que el desenlace no está cerca.

Sin solución a la vista

El actual concejal de Patrimonio, Juan Manuel Badenas, asegura que este asunto le ha saltado por sorpresa. Nadie le había informado tras su incorporación a la concejalía hace apenas cuatro meses. Es más, "nadie ha previsto una solución pese a ser un tema que llevan tratando desde hace mucho tiempo". Recuerda que fueron los servicios sanitarios los que decretaron el cierre por legionella, motivo por el que "esto a Patrimonio le ha pillado con el pie cambiado". "Es un grupo de incompetentes que además dicen que no pueden hacer más porque no tienen gente", explica. Prueba de ello es, según el concejal, que la última reunión del grupo de trabajo, en la que están representados todos los servicios implicados, la hicieron en enero y la próxima no está prevista hasta octubre. "Serán un grupo de sabios o algo así que no pueden reunirse antes, pensaba yo. Pero no, son técnicos del ayuntamiento, gente de la casa. No entiendo esa dilación", argumenta. "Coordina el jefe de gestión jurídica patrimonial, que está de baja, pero ¿no hay nadie más que lo pueda hacer?", se pregunta.

Esta situación, además, se estaría produciendo en otros casos, como el de la Lonja de Pescadores del Cabanyal o el edificio de Hacienda, ambos pendientes de solución también. "Es una vergüenza este servicio", recalca Badenas, de tal forma que ya se ha dirigido a Alcaldía para pedir la sustitución del responsable del mismo.

En cualquier caso, asegura que una vez pasadas las vacaciones de verano tomará cartas en el asunto. "Ahora no hay solución (para el balneario) hasta que se reúna el grupo de trabajo en octubre, pero el 1 de septiembre los pondré firmes". "No puede ser que haya entidades que tienen solicitados locales y no se puedan adjudicar porque no están elaborados los pliegos de condiciones. Y esto está pasando", lamenta también el edil de Vox.