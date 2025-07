La EMT pide un crédito de 40 millones para pagar combustible y nóminas

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València aprobará mañana en su Consejo de Administración la firma de un crédito de 40 millones de euros a un año para cubrir la falta de recursos y pagar, entre otras cosas, el combustible y las nóminas de los trabajadores. Para la oposición, este crédito es consecuencia de la deuda que tiene la Generalitat Valenciana con el consistorio por la tarjeta SUMA (metro y bus en un mismo título), que es precisamente de 40 millones, y supondrá unos intereses de cerca de un millón de euros que tendrá que pagar el consistorio.

Concretamente, la concejala socialista María Pérez ha denunciado que "la operación que ha emprendido el Gobierno de Catalá por no reclamar a tiempo la deuda de 40 millones que el Consell de Mazón tiene con la EMT va a costar a todos los valencianos y valencianas más de 800.000 euros y pone en serio peligro la continuidad de la tarjeta SUMA por la que los vecinos de la ciudad pueden usar indistintamente metro y autobús municipal".

Ese es el coste aproximado, ha explicado Pérez, de los intereses del crédito de hasta 40 millones de euros que tiene previsto aprobar la EMT en el consejo extraordinario de mañana "para poder afrontar el pago de las nóminas de los trabajadores y la compra de gasoil para los autobuses urbanos, que estaban en riesgo por los impagos del Consell de Mazón". “Un agujero de 40 millones de euros que, si no se llega a un acuerdo con la Generalitat para los próximos pagos este mismo jueves, podría suponer la salida de València de la tarjeta SUMA. Es decir, implicaría que los usuarios ya no podrían utilizar un mismo título para el metro y la EMT, un hito que se consiguió durante el gobierno de Ximo Puig”, ha señalado.

"Descoordinación y dejadez"

Pero para María Pérez, el resultado más “negativo y más preocupante” de la “descoordinación y la dejadez" de las dos administraciones gobernadas por el PP sería la pérdida de la tarjeta SUMA, una integración del transporte público en la ciudad que solo consiguió ejecutarse con el Consell de Ximo Puig tras décadas de fracasos con gobiernos del PP.

“Lo más preocupante es que esta semana expira el plazo que la EMT dio a la Agencia del Transporte Metropolitano de Valencia para alcanzar un acuerdo que permita mantener la tarjeta SUMA. Si no hay acuerdo, la EMT abandonará el sistema rompiendo la integración tarifaria del área metropolitana, un avance que costó años conseguir y que superó décadas de fragmentación en el transporte público. A dos días del plazo no hay señales de acuerdo entre dos instituciones gobernadas por el Partido Popular. Desde el Partido Socialista exigimos a la señora Catalá que actúe ya. La desaparición de la tarjeta Suma sería el mayor fracaso de la política de movilidad del Partido Popular. Si la tarjeta suma desaparece será responsabilidad directa del gobierno del señor Mazón y de la señora Catalá”, ha finalizado.

Enfrentamiento entre administraciones

Por su parte, Giuseppe Grezzi, concejal de Compromís y expresidente de la EMT, asegura que este crédito de 40 millones servirá "para sufragar el déficit generado en la entidad por el gobierno de María José Catalá en su enfrentamiento con la Generalitat por la forma de pago de la tarjeta SUMA que el Ayuntamiento renovó en otoño del pasado año, con la deuda y los impagos ya al alza".

Según el cálculo realizado por Compromís, el coste estimado de los intereses por una póliza de crédito de 40.000.000 € a un año, referenciada al Euríbor a 3 meses con un diferencial del 0,10 %, ascendería aproximadamente a 870.000 € (este cálculo se basa en el valor medio actual del Euríbor 3M en julio de 2025, que ronda el 2,075 %, lo que da un tipo de interés total del 2,175 % anual).

Esa sería la cifra si se asumiera una disposición constante del capital durante todo el año, el Euríbor se mantuviera estable, y el Ayuntamiento zanjara su deuda al final. En caso de devolverla parcial o totalmente con anterioridad esa cifra sería menor (aunque implicaría además de los intereses generados hasta ese momento, una comisión por cancelación de crédito cuyo coste el gobierno no ha revelado a los consejeros); pero, si en lugar de zanjarla, la deuda generada por el conflicto entre Ayuntamiento y Generalitat continuara aumentando, la deuda se incrementaría exponencialmente añadiendo un 2% al tipo vigente de los intereses.

“En junio de 2023, después de 8 años de gestión ejemplar de Compromís, la EMT no solo estaba renovada sino también saneada respecto a las deudas y el abandono en que la había dejado el PP, casi al borde de la quiebra. Y solo dos años después de volver a gestionarla el PP de nuevo está con un agujero de 50 millones de euros. Y subiendo”, lamenta Grezzi.

Desconfianza de los bancos

“Es una situación muy preocupante, que no tiene precedente, y que está dejando a la EMT en una situación financiera muy complicada”, advierte el concejal valencianista, al tiempo que señala el detalle que confirma que no se trata de una opinión personal. Y es que, como admite el propio gobierno de Catalá en el documento de ofertas de préstamo recibidas, ninguno de los ocho bancos que ha realizado una propuesta, la ha hecho sin incluir una comfort letter, la carta de aval financiero que compromete la economía del Ayuntamiento asegurando que en caso de que la EMT no pague la deuda, se hará cargo de la misma la caja municipal.

“Veremos cómo acaba esto, pero por lo pronto, aunque la concejala de Hacienda Ferrer San Segundo le escribió en un informe a Carbonell que el Ayuntamiento no le daría más dinero y para hacer frente a las nóminas y gastos a proveedores y debía acudir a los bancos, al final la caja municipal se puede ver comprometida porque ninguna entidad bancaria confía en la gestión financiera de Carbonell en la EMT”, resume Grezzi.