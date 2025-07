La EMT se mantiene en la tarjeta SUMA tras llegar a un acuerdo con la Generalitat sobre el pago de la deuda a la EMT

La Autoridad del Transporte Metropolitano de València (ATMV), dependiente de la Generalitat Valenciana, y la Empresa Municipal del Transporte (EMT) del Ayuntamiento de València han alcanzado un principio de acuerdo en el seno de la comisión de seguimiento del convenio en materia de política tarifaria que permitirá mantener por el momento el transporte urbano que presta la EMT en el sistema tarifario integrado, es decir, la tarje SUMA, que vale para el metro y los autobuses urbanos. Se mantienen, sin embargo, las discrepancia sobre la compensación total que ha de abonar la ATMV a la EMT, que será objeto de solución por vía judicial, han anunciado fuentes municipales

Según ese principio de acuerdo, desde el 1 de julio ATMV abonará la compensación por el 80% de las cuantías que la EMT reclama. Dicho porcentaje es el que ATMV considera el límite de conformidad, si bien supedita dicho porcentaje de abono a una consulta jurídica que va a formular al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible acerca de qué Administración ha de ser la perceptora de las ayudas vinculadas a los títulos SUMA, si la Administración titular de los títulos bonificados, que es la Generalitat, o las Administraciones de quienes dependan los operadores de los diferentes modos de transporte en los que se validan dichos títulos, en este caso el Ayuntamiento de València.

En tanto se sustancia la consulta de la ATMV y la respuesta del Ministerio, ATMV y EMT han pactado que los ingresos que ha percibido ATMV directamente de los usuarios y que perciba en el futuro por la compra de títulos SUMA serán abonados a EMT en estos porcentajes: con carácter general el 50% desde enero de 2023 hasta el 1 de julio de 2025, y el 60% a partir del 1 de julio, de las cantidades que reclama la EMT.

Este principio de acuerdo permitirá a la Empresa Municipal de Transportes de València mantenerse por el momento dentro del sistema a expensas de la respuesta del Ministerio y de la resolución judicial que recaiga sobre el resto de compensación que reclama, pasada y futura.

Críticas de la oposición

Entre tanto, desde la oposición acusan a la EMT de beneficiar a la Generalitat y al presidente Carlos Mazón en contra de los intereses de los valencianos, pues la EMT ha tenido que pedir un crédito de 40 millones de euros para cubrir el agujero contable de la deuda que tiene la Generalitat con el consistorio.

Giuseppe Grezzi, concejal de Compromís y anterior presidente de la EMT, asegura que "aunque Carbonell esté celebrando que la Generalitat de Mazón abone a la EMT alrededor de una quinta parte del dinero que adeuda a València, lo cierto es que los consejeros de Compromís hemos salido del consejo de Administración de la EMT más preocupados de lo que habíamos entrado, especialmente después de que el delfín de Catalá nos anticipara que había conseguido recuperar la mitad. Pero luego, en la misma comisión, Carbonell ha empezado a dar unas explicaciones retorcidas y contradictorias para acabar reconociendo que Mazón abonaría solo 11 millones, lo que a estas alturas debe ser una quinta parte de lo que la Generalitat adeuda al Ayuntamiento".

"Pese al triunfalismo de Carbonell -añade Grezzi- lo cierto es que PP y Vox han pedido el crédito de 40 millones, que seguramente comportará que los valencianos paguemos uno de intereses de cerca de un millón de euros por su negligencia. Y la cosa no se queda aquí, ya que la situación financiera de la EMT continuará siendo delicada porque este acuerdo parcial con la Autoridad no sirve para aclarar la situación, y Carbonell sigue fiándolo todo a una demanda judicial contra sus propios compañeros de partido (habrá que verlo) que podría no ser satisfactoria para los intereses de la EMT y seguro que no lo será para los vecinos de València, pues pague la Generalitat o el Ayuntamiento los intereses, los euros no saldrán de los bolsillos de los gobernantes del PP y Vox, que son los causantes de todo este enredo, sino de los de todos los valencianos”.

Dejar València para proteger a Mazón

Por su parte, la concejala socialista María Pérez ha denunciado que María José Catalá ha decidido “abandonar a los vecinos y vecinas de València para tratar de proteger a Mazón. En lugar de defender los intereses de la ciudad, el PP ha puesto por delante sus siglas y va a permitir que Carlos Mazón continúe con los impagos en la EMT que ya han obligado a la empresa a pedir un crédito de hasta 40 millones de euros para poder garantizar el pago tanto de las nóminas como la compra de gasoil para los autobuses”, ha manifestado. “Para no salirse del sistema SUMA, la señora Catalá ha optado por permitir que el señor Mazón mantenga una deuda de 29 millones de euros con los valencianos, una deuda que además se irá creciendo al ritmo de hasta 1,5 millones de euros al mes hasta que se alcance un acuerdo o se celebre un juicio".

"En lugar de defender los intereses de la ciudad, el PP ha puesto por delante sus siglas"

Pérez ha explicado que el acuerdo expuesto por el gobierno de Catalá permite a la Generalitat "no pagar absolutamente nada de la deuda contraída en 2024 en base a una compensación irregular por, supuestamente, haber pagado de más en 2023. Y, además, seguirá sin pagar el importe real por los ingresos del título SUMA hasta que no haya un pronunciamiento judicial que le obligue. Unas condiciones que ha aceptado el Ayuntamiento".

“Resulta incomprensible que la señora Catalá no haya sido capaz de negociar con el señor Mazón que la Generalitat Valenciana pague lo que debe a este ayuntamiento y más aún que se conforme con esta situación. La señora Catalá ha preferido proteger a Mazón aunque esto suponga poner en peligro las cuentas de la EMT. Hoy con su silencio no solo avala esta responsabilidad sino que también la convierte en suya”, ha manifestado.