Tres asociaciones de vecinos piden que el parking de Parcent sea para residentes

Tres asociaciones de vecinos de Ciutat Vella han denunciado la aprobación por parte del Ayuntamiento de València del proyecto de reurbanización para la plaza de Parcent sin haber consultado previamente a los residentes a pesar de que "la normativa urbanística vigente, el Plan Especial de Protección, exige un proceso participativo público". Las tres asociaciones, reunidas en asamblea, piden que el apartamiento de 215 plazas sea exclusivamente para residentes y que se reurbanice la plaza Juan de Vilarrasa para hacerla más accesible al barrio y acabar con la delincuencia y la prostitución que hay en la zona.

"La ciudadanía no está siendo debidamente informada, ni se atienden nuestras peticiones", aseguran desde la asociación vecinal, que recientemente mantuvo una reunión con el concejal de movilidad, Jesús Carbonell, para trasladarle sus preocupaciones. Entre ellas, solicitan que la remodelación tenga en cuenta "un diseño más inclusivo para el barrio", dado que la plaza es una zona conflictiva, movida por "problemas de convivencia, drogadicción y prostitución", a los cuales "no se les ha puesto solución". Sin emabargo, la respuesta del concejal les pareció "ambigua". Según relatan, "dijo que lo estudiaría y lo consultaría, pero en realidad solo estaba tirando balones fuera". Por su parte, los vecinos sostienen que si se mantiene el modelo actual del jardín "no cubrirá las necesidades de las personas y nada cambiará".

Una de las razones que se dieron para justificar la forma en la que se había planteado el proyecto es que el jardín está protegido, conforme explica Patrimonio. No obstante, los vecinos ponen en duda esta versión y se preguntan "dónde está esta normativa": "Es un dato absolutamente falso. El jardín dejó de estar protegido en el año 2018", afirman. Por ello, han solicitado una reunión con la Comisión de Patrimonio para aclarar la situación: "Creemos que pueden estar equivocados".

Parking de Parcent exclusivo para residentes

Además de la plaza, los vecinos también cuestionan el plan municipal de unificar el aparcamiento de Parcent con el de Ciudad de Brujas. Este proyecto implicaría la eliminación de las rampas de salida de la plaza Don Juan de Villarrasa, obligando a los usuarios a salir únicamente por Ciudad de Brujas. Los residentes se oponen a esto y proponen que el aparcamiento de Parcent se destine exclusivamente a residentes, manteniendo la salida en su lugar, y que el de Ciudad de Brujas se reserve para rotación de visitantes. Asimismo, piden que el parking del Mercado Central sea solamente para los comerciante del mercado. Pese a que el Ayuntamiento ha manifestado que el parking de Villarasa será "mayoritariamente residencial", los vecinos critican la falta de concreción: "No nos dan un porcentaje claro y tememos que sea una trampa".

Según denuncian, el proyecto no respeta varios artículos del Plan Especial de Protección de Ciutat Vella, en particular los artículos 8.4 y 8.5. "No se trata de un tema menor, afecta a la vida de muchas personas en Ciutat Vella", subrayan. Por este motivo, exigen una nueva reunión, esta vez con los técnicos responsables del proyecto y con quienes lo han diseñado: "Jesus Carbonell no ha respondido a nuestras preguntas y queremos que se cumpla el PEP".

El Ayuntamiento de València responde a las quejas de los vecinos

En respuesta a los vecinos, el ayuntamiento ha comunicado que "el tráfico alrededor del jardín será de uso exclusivo para vecinos con el objeto de que accedan a los vados". Añaden también que el jardín está diseñado conforme "al informe vinculante de la Comisión de Patrimonio, que instó a recuperar el jardín actual". "Precisamente, el proyecto estuvo parado durante meses porque el diseño propuesto por el anterior equipo de gobierno no fue aceptado por Patrimonio, lo que hizo que se reformulase siguiendo sus indicaciones", manifiestan.

Los cambios previstos son los siguentes: los juegos infantiles, ubicados en el centro de la plaza, pasarán a estar a un lateral. De esta forma, los árboles le darán sombra, ya que donde se ubican actualmente no es posible plantar árboles por la existencia del parking en el subsuelo. Asimismo, se retirará el agua de la fuente para evitar filtraciones, algo que, como dice el Ayuntamiento, los propios vecinos en sus peticiones formuladas en la reunión de abril de 2023 solicitaron que los vasos de las fuentes pasaran a ser contenedores de ajardinamiento. También "se sustituirá la tierra morterenca por baldosa de piedra natural, mismo material que el empleado en las calles circundantes y en la plaza Ciudad de Brujas, pero con una tonalidad arenosa y un despiece diferente para significar la huella del jardín dentro de la trama urbana y mejorar la impermeabilización del subsuelo en la zona de paseo y estancia".

"No es adecuado decir que se pretende cambiar árboles por especies que no darán sombra, ya que, en la actualidad, no hay árboles que den sombra porque en el subsuelo se encuentra el parking, lo que impide la plantación de especies de grandes dimensiones. De acuerdo con el proyecto, se plantarán árboles en los espacios en que el subsuelo lo permita y en el resto habrá especies arbustivas", explican las fuentes municipales, y concretan que "tampoco es correcto que se pretenda extender la protección de uno de los elementos, la puerta del antiguo palacete de Parcent, a todo el espacio, ya que el espíritu del informe de la Comisión de Patrimonio es que se respete la huella del antiguo Palacio, coincidente con el diseño del jardín que dicha Comisión ha informado favorablemente", concluyen.