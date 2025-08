Una romería en el Palmar con la dana en el recuerdo

"No pudimos salir en dos meses. De aquí se ha sacado de todo. Hasta un coche, que llevamos a la Guardia Civil para inspeccionarlo por si había alguien dentro. Hasta no hace tanto tiempo seguía habiendo cosas a la vista. Ahora se está recuperando, pero poco a poco". Manolo Puchades es uno de los barqueros que lleva una de las embarcaciones de la Albufera y sabe que los reveses hay que dejarlos pasar, pero que persisten en la memoria.

El Palmar no sufrió la inundación de sus calles y plazas. Ni tuvo pérdidas humanas. Pero la dana no fue fácil para ellos. Primero, porque el efecto contagio hizo creer que estaban tan arrasados como cualquier otra población y eso ahuyentó a la clientela de sus establecimientos de hostelería. El "pueblo fantasma" decían entonces. Y por otra, porque el lago sufrió el aporte de todo tipo de material no deseado: aguas residuales, contaminantes, fango, enseres y todo tipo de material tóxico -pinturas, aceites, medicamentos-. Una catástrofe ambiental que precisa una amplia labor de recuperación. Factible, pero costosa.

Romería del Cristo del Palmar /

En esa tesitura, los habitantes de la isla están de fiesta mayor. Una de las más apreciadas en el imaginario popular porque alberga una de las procesiones más peculiares del término municipal, por no decir la que más: la advocación no solo procesiona por las calles, sino que es llevada en barca hasta el centro del lago.

"Por las familias afectadas"

Y no es de extrañar, por ello, que el párroco hiciera una especial advocación este año. La rogativa fue por "los mayores, las familias, los enfermos, los pobres, los mendigos, los reclusos y por nosotros mismos, aunque no te hagamos caso y seamos egoístas". Pero, en esta ocasión, "por todas las familias afectadas y por el lago, que tanto ha sufrido y tanto ha visto. Por los habitantes de los pueblos y que la Salud no nos deje".

El Palmar fue la primera fiesta ciudadana que salió a la calle, en el verano de 2020, para hacer una versión muy restringida de su fiesta tras la pandemia. Ahora piensa en el futuro tras dos calamidades seguidas.

Atasco para llegar

Es una cita global. El atasco para llegar al Palmar es enorme y el aparcamiento, ese que se atiborra un domingo por la mañana a la hora de la paella, se multiplicó. Los barqueros tienen que multiplicarse para recordar a la gente que los dedos se han de quedar dentro del barco y con razón: los contactos entre unas y otras son constantes cuando se sale en dirección al lago abierto. Con sus falleras de gala -las de Poblats al Sud, con la del Palmar de anfitriona, y las de València con sus cortes de honor-, toda la clavaría del pueblo, las instituciones, el ayuntamiento, la banda de música... una romería en toda regla, pero en embarcaciones que parecen más bien las lanchas anfibias camino de la Playa de Omaha, pero que, finalmente, se plantan en el centro del lago y se arraciman, atándose unas a otras, para hacer la plegaria al Cristo, a cuyos pies se derrama un vasito del agua que le envuelve "para que los pescadores saquen muchos peces y que el arroz se cultive bien". Antes y después, la cerveza, los refrescos y la coca de llanda. Algunas barcas incluso con sillas y mesas.

El año que viene, 50 aniversario

Después vuelven todas: Rosa, El Morrudet, Tio Boto, Sofía, Morenita, La Barquera... ya con el sol cayendo -la postal más reconocible de la romería- el cortejo regresa para seguir la fiesta ya más transmundana: cena popular y verbena. El año que viene, el Cristo saldrá en el que será 50 aniversario de una de las acciones sociales más peculiares del Mediterráneo. Si no la que más.