La CHJ inicia la limpieza del nuevo cauce que amenazaba con hacer el ayuntamiento

Reconstruir el caminito que atraviesa el Nuevo Cauce es uno de los objetivos con los que las máquinas de la Confederación Hidrográfica del Júcar han empezado a trabajar en la zona correspondiente al término municipal de València junto con la primera retirada de la basura acumulada. Poniéndose el punto y final, al menos en teoría, al intercambio de comunicados y reproches por lo que unos -el municipio- considera retraso peligroso en la limpieza del cauce y otros -la entidad gubernamental- dicen que había otras prioridades.

Hay que recordar, en este sentido, que la propia alcaldesa María José Catalá había señalado la jornada del lunes, 4 de agosto, como la proyectada para bajar al cauce -previo permiso- y hacer el ayuntamiento "a pulmón" esas labores. Afeaba a la CHJ que no hubiera intervenido en la parte de València y se disponía a intervenir para luego pasar la factura.

Sin embargo, la CHJ, que venía haciendo el camino desde la parte superior del cauce, anunció casi simultáneamente que las máquinas ya estaban preparadas, que no habían llegado antes por el sistema de prioridades y por cuestiones técnicas y, a la vez, pedía "trabajar conjuntamente y dejar de lado actitudes confrontativas", aunque no parece que las buenas relaciones vayan a restablecerse a corto plazo.

Uno de los camiones, junto a la "piscina" del Azud Intermedio, frente a la Ciudad Ros Casares / CJH

Lo cierto es que las máquinas de la CHJ ya están en el cauce y pueden verse en el Azud Intermedio, el pequeño tobogán que puede apreciarse a simple vista cuando la V30 está a la altura del Centro Comercial Gran Turia. Entre sus objetivos, dos cometidos principales. Por una parte, el inicio del desbroce de los elementos de gran tamaño que obturan, o pueden obturar el paso del agua al paso de los ojos de los puentes (a apenas unas docenas de metros tienen el viejo puente de las vías de tren que desembocan en Xirivella, ya en el término municipal de València). Y por otra, la propia infraestructura dañada. A lo largo del cajón discurre, o discurría, una pista que servía de conexión para trabajos de mantenimiento del lecho. Asombrosamente, cuando las aguas retrocedieron, una parte del mismo se mantenía en su sitio. Sin embargo, otra parte quedó, literalmente, volatilizada. Ahora, este camino es imprescindible para extraer del cauce esos elementos que pueden obstruirlo en caso de una nueva riada.

De hecho, según la propia Confederación, el plan de trabajo es reabrir la trocha en dos extremo: uno aguas abajo y otro aguas arriba y que se unan para ir desbrozando tanto en la parte inferior como la superior.

La actuación está centrada en la retirada de los grandes elementos ajenos a la propia vida del cauce -que ya en el tramo final tiene su propio ecosistema, incluyendo roedores y reptiles- y que, llegado el momento, pueden ser un problema, especialmente ramas y troncos o los grandes bolos de suciedad variada que quedó retenida por la propia vegetación.

El cauce, a la altura del Puente de la Solidaridad, pendiente de la actuación / Moisés Domínguez

¿Qué se hace con el bosque de cañas?

Ahora mismo, gran parte del cauce, a su paso por la ciudad de València, es un enorme bosque de vegetación que se ha formado en el lecho. Es un problema recurrente. Por ejemplo, en el verano de 2023 se convirtió en un auténtico problema por sus grandes dimensiones. Ya entonces la CHJ reconoció que había que proceder al desbroce del cañaveral "para mantener la capacidad de desagüe". Ahora, tras la dana, la mata verde ha crecido exponencialmente tras el empape de tierra y la acumulación de detrito.

Cañas de gran tamaño, a la altura de La Torre / Moisés Domínguez

Si cortas... vuelve a crecer

La CHJ sopesará en las próximas semanas qué hacer en este sentido por un motivo: "desbrozar las cañas sin otra actuación complementaria no acabaría con la problemática de forma definitiva. Las cañas pueden cortarse, pero volverían a brotar". La Confederación, asegura, "antes de la dana incluso" estaban estudiando "cómo encontrar una solución viable y eficaz. Estábamos en conversaciones con la Consellería de Medio Ambiente para encontrar una solución definitiva" sobre todo porque por la propia morfología del cauce, aseguran, "no resulta efectiva la colocación de lonas que se suelen utilizar en otras actuaciones fluviales". Esto no es óbice para que "una vez realizada la actuación de emergencia, la retirada de los elementos que obstruyen", no se lleve a cabo una retirada de caña -que no deja de ser una especie invasora-.