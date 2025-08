Vecinos de Campanar, ante la demolición de la vieja Fe: "Ruido, polvo y ambiente tóxico"

La demolición del antiguo Hospital la Fe no ha pasado desapercibida y ha generado opiniones divididas entre los vecinos las últimas semanas. Este hospital, que supuso un antes y un después en la sanidad valenciana, deja tras de sí no solo recuerdos, sino también una serie de molestias con las que los residentes están conviviendo durante esta intervención: el ruido constante de las máquinas, las nubes de polvo, la suciedad acumulada de las calles y la preocupación por un ambiente "potencialmente tóxico".

Mientras algunos vecinos se resignan a soportar estas incomodidades con la esperanza de que traerán consigo una mejora para el barrio, otros expresan su inquietud por los efectos que el humo y el polvo podrían tener en su salud diaria. Al llegar al lugar, era evidente la polvareda de la que tanto hablan los transeúntes: las aceras cubiertas de una capa blanquecina y las zapatillas que se ensuciaban con facilidad conforme avanzaba por la calle. Este escenario repleto de maquinaria, obreros, muros y escombros, ocasionó que los más curiosos se detuvieran en la acera de enfrente, observando atentamente la demolición y comentando entre ellos lo que ocurría. Al acercarme para conocer su opinión, uno de ellos lo expresó con claridad: "Es incómodo vivir con esto todos los días, pero al final es lo que implica una demolición. No se puede hacer más que esperar".

Otros manifestaban su intranquilidad por los pacientes del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), localizado justo al lado de este antiguo hospital. Consideran que el entorno puede ser "perjudicial para personas con problemas de salud", y cuestionan si se están tomando las medidas necesarias, asegurando que "no puede ser bueno exponer a los enfermos a esto". Pese a las molestias, la mayoría coinciden en que no parece haber una alternativa menos invasiva para realizar la tarea: "La única forma viable de hacer esto es como lo están haciendo ahora", comenta uno de los vecinos del barrio. Muchos me señalaban las mangueras de agua utilizadas para reducir la dispersión del polvo, y reconocían que "se está haciendo lo posible para minimizar el impacto en el vecindario, aunque inevitablemente habrá personas más afectadas que otras".

Polvos generados por la demolición de la antigua Fe / JM LOPEZ

"Seguimos respirando el amianto tóxico que pueda haber en el ambiente y nadie actúa"

Entre los vecinos más afectados por la demolición se encuentra una mujer que reside muy cerca del edificio. Denuncia que llevan "dos semanas soportando la arenilla y las nubes de polvo", lo que, según afirma, les está provocando "mucho picor de ojos y estornudos". Esta asegura que tanto el Ayuntamiento de València como la Generalitat han hecho caso omiso a las quejas del vecindario y tiene miedo, ya sea fundado o no: "Seguimos respirando el amianto tóxico que pueda haber en el ambiente y nadie actúa", lamenta. Explica también que, cuando se puso en contacto con la Generalitat, una operadora le indicó que era tema del Ayuntamiento, que fue quien concedió la licencia de demolición. Posteriormente, habló con la Policía Local para preguntar si pensaban intervenir de algún modo, pero la respuesta fue que, al tener licencia, "no podían hacer nada": "¿Qué pasa, que por el hecho de tener licencia todo vale?", se pregunta indignada y añade con frustración que "se van pasando la pelota entre unos y otros y al final, nadie hace nada".

Al conversar con algunos comercios de la zona, respaldaban la posición expresada por la anterior vecina, recalcando que, aunque se supone que se han tomado las medidas necesarias en todos los sentidos, algo habitual en estos casos, "la posibilidad de que haya amianto puede hacer mucho daño, tanto a clientes de los bares como a los propios trabajadores que están allí cada día". Un empleado de uno de los locales cuenta que, aunque hayan alertado sobre esta situación en repetidas ocasiones, nadie se ha acercado a preguntar cómo están, simplemente asume que "no les importa la respuesta". Asimismo, relata que están "agotados", ya que deben "limpiar constantemente" debido a la suciedad que se cuela sin parar y define esta realidad como "insostenible".

Igualmente, la población del barrio comparte un mismo deseo: que las obras finalicen cuanto antes. Reclaman que los trabajos se agilicen para poder retomar su vida cotidiana y laboral "sin tantas complicaciones". Al mismo tiempo, exigen al Ayuntamiento "mayor respeto y atención hacia los ciudadanos". "Como este problema no les afecta directamente, no hacen nada para mejora las condiciones", concluye indignada una residente del lugar.

La demolición avanza rápidamente. Estado del edificio hace cinco días. / José Manuel López