Sanitat garantiza la seguridad en los trabajos de demolición de la antigua Fe

La Conselleria de Sanidad ha asegurado que los trabajos de demolición del antiguo hospital La Fe, que comenzaron en octubre del año pasado, se están llevando a cabo con todas las garantías de seguridad, tanto para profesionales que trabajan en el recinto como para la ciudadanía en general.

Aunque el conjunto de la población asume que se trata de unas obras importantes para la ciudad que hay que comprender, estas tareas de demolición, que producen de importantes "nubes" de humo y polvo, han generado cierta preocupación entre el vecindario, especialmente por la presencia de amianto en los edificios y las posibles consecuencias para la salud. No obstante, desde Sanidad se ha aclarado que, previamente al derribo, "se han eliminado los elementos que pudieran contener amianto mediante los procedimientos de seguridad que establece la normativa". Asimismo, se han implantado todos los planes de seguridad necesarios para proteger a los trabajadores y a los servicios que todavía continúan en funcionamiento dentro del recinto, como es el Servicio de Emergencias Sanitarias y el centro de salud.

De esta manera, la Conselleria de Sanitat ha querido tranquilizar a los vecinos y garantizar que no hay peligro en los derribos, que podrían prolongarse, según las previsiones iniciales de la entidad, hasta el primer trimestre del año que viene, pues aunque este es el edificio más alto del complejo, aún están pendientes de demolición varios de los 18 módulos del conjunto de menor tamaño. "Si la seguridad de los profesionales y pacientes del propio recinto está garantizada, el exterior, por extensión e incluso por mayor lejanía, lo está aún más", finaliza.

El presupuesto de los trabajos de demolición de la antigua Fe ascienden a 12 millones de euros y el proyecto fue adjudicado en septiembre de 2023 a la empresa Acciona Construcción S.A., encargada también de redactar el plan de las obras. En total, son 18 los edificios a demoler. Gran parte de ellos ya han sido derribados, tras 14 años desde que estas instalaciones cesaran su actividad con la apertura del nuevo hospital La Fe en el barrio de Malilla.

Inicialmente se estableció un plazo de ejecución de 18 meses, lo que situaba el fin de las obras en noviembre de 2025, pero las obras comenzaron con retraso: se esperaba empezar en mayo de 2024 y se pusieron en marcha en octubre de ese mismo año. Por este motivo, se espera que las tareas puedan prolongarse más allá de la fecha establecida, posiblemente hasta el primer trimestre de 2026. La propia conselleria asegura que "los trabajos continúan al ritmo previsto".

Estado del edificio hace una semana. / José Manuel López

Estado del edificio hace dos días. / José Manuel López

El edificio en el día de ayer. / José Manuel López