Fallece Francisco Puchades, exalcalde de Benimàmet
Fue alcalde de la pedanía entre 2015 y 2017
Francisco Puchades, alcalde de Benimàmet entre 2015 y 2017 ha fallecido hoy en València. Así lo ha comunicado el grupo municipal Compromís a través de sus redes sociales. Puchades llegó a la alcaldía de Benimàmet en 2015 como candidato de València en Comú con el apoyo de Compromís. Se convirtió así en el primer edil de una de las pedanías más importantes de la capital y también uno de los más queridos tanto por los vecinos como por sus rivales políticos.
Puchades se alternó la alcaldía de esta pedanía con el socialista José Melgares. Fue la decisión salomónica que adoptaron los dos candidatos; Puchades fue alcalde de Benimàmet del 2015 al 2017 y posteriormente le cedió el testigo a José García Melgares que gobernó la pedanía de 2017 a 2023.
