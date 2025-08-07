El Mercado de Abastos avanza en su rehabilitación a falta de la adjudicación y reforma millonaria del Centro Deportivo

El antiguo Mercado de Abastos de València es una de las grandes asignaturas pendientes del municipio. A pesar de su carácter céntrico, de estar en un barrio de Ensanche de la ciudad y de albergar diferentes instalaciones, se ha ido dejando caer con el paso del tiempo. De hecho, una generación, más de 35 años, han pasado desde su última remodelación y varios incidentes habían puesto en evidencia la necesidad de una acometida general. Finalmente, se está llevando a cabo en la presente legislatura el proyecto y, ahora ya, la materialización de una restauración integral. De dentro y de fuera.

Actualmente, Cleop ya trabaja sobre el proyecto realizado por Boreas Consutoría Técnica y que debe finalizar a mediados del próximo año. El edificio, un Bien de Relevancia Local diseñado por Javier Goerlich, que ya ha superado los 80 años, que hace ya tiempo perdió su condición de compraventa de productos de mercado, es un gran contenedor de servicios: Instituto, Centro Deportivo, Junta de Distrito, Policía Nacional, Universitat Popular, biblioteca, salas multifuncionales, asociación vecinal... ahora, apenas dos meses y medio después de empezar las obras, la alcaldesa en funciones Julia Climent ha realizado una visita para extraer las primeras conclusiones más allá de que el ritmo de la obra marche de acuerdo con las previsiones. "Era muy necesaria la actuación. Estaba muy deteriorado con el paso de los años sin ninguna intervención" reconocía Julia Climent. "Prácticamente en todas partes. En el vallado, los lucernarios, el pasaje, el pavimento, las fachadas interiores... esperamos en mayo, cuando se cumple un año del inicio. Lo habíamos seguido mientras éramos oposición y lo considerábamos una intervención prioritaria. Desde el primer momento nos pusimos con el proyecto y ahora ya es una realidad".

Varias son las actuaciones y muy variadas entre sí. Entre las funcionales está la necesaria limpieza de los lucernarios, que influye notablemente en uno de los elementos principales de la instalación: el complejo deportivo, que obligará a alternar los usos de las dos piscinas -la corta y la larga- por una cuestión de seguridad, ante la posible caída de elementos durante las labores. Se confía llevar a cabo este saneamiento antes del regreso masivo de vecinos. "Estamos interviniendo para que haya la menor afectación. con la idea de poder compaginar que una de las dos esté siempre abierta" aseguraba Julia Climent.

Mientras, las instalaciones siguen funcionando a la espera de otro problema suplementario: la caducidad de la concesión y el nuevo pliego y adjudicación, todo "en trámite" pero que incluye la necesidad de una fuerte inversión en la remodelación de la zona deportiva. Más de ocho millones será la inversión necesaria para actualizar el complejo, engastado en el interior del histórico complejo. "La concesión está caducada desde hace muchos años y es una prioridad. Ésta y muchas otras de la ciudad que están en la misma situación". Refiriéndose a ésta, "de la que esperamos los pliegos en breve", en este caso "prevé la explotacion y la rehabilitación integral. Es una licitación compleja por todo lo que implica".

El Instituto, urgente para empezar el curso

El Instituto es la zona donde se está llevando a cabo la reparación más urgente, aprovechando la ausencia de alumnado. Se han tenido que reforzar pilares y reparar fisuras en las fachadas y eliminación de humedades. Las enfermedades propias del paso del tiempo.

Recuperado el "Verde Carruaje"

Una de las actuaciones más llamativas es la recuperación del color "Verde Carruaje" de toda la llamativa verja exterior. Se trata del color original de la obra y que, con el paso del tiempo, se había perdido tanto por el deterioro como por actuaciones desafortunadas, que le habían hecho perder el encanto de su momento.

Otra de las actuaciones es sobre el propio pavimento interior, que con el paso de los años, la aplicación de agentes, el deterioro general y hasta la suciedad acumulada -desde los chicles a excrementos de palomas- han ido cambiando su fisonomía. Se ha realizado una prueba de limpieza a presión para recuperar la textura primitiva del suelo.

Gran cantidad de extrementos

Y es que hay otro problema en el edificio: la plaga de palomas, que genera montañas de excrementos. Climent asegura que se va a buscar una solución "porque lo que no podemos permitirnos es hacer esta inversión y que se eche a perder". El proyecto técnico contempla la instalación de un sistema inhibidor por ultrasonidos para ahuyentarlas.

Proyectos pendientes

Además de Abastos, el Ayuntamiento tiene pendiente la rehabilitación de espacios singulares de la ciudad. Climent aseguraba que "es prioritaria la Alquería del Tenis, que es una reivindicación histórica. El proyecto ya está y la idea es licitarlas en seguida y a poder serempezar las obras. También está en redaccion la Casa de la Demanà y la Trilladora, las Alquerías de Olba, la de Gaspar Bono, la de Falcó... estamos ultimando redacciones y revisiones de proyectos".