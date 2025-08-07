La plataforma "Corredor Verd" descalifica el proceso participativo para el futuro bulevar García Lorca

El proceso participativo puesto en marcha por la Sociedad Parque Central para el diseño del futuro bulevar García Lorca (superficie que quedará libre tras el soterramiento de las vías del tren) no ha gustado a los vecinos, agrupados en la plataforma "Corredor Verd". La docena de entidades vecinales que la forman, creen que el proceso es ambiguo, con opciones desequilibradas, sin poder de decisión, sin espacios de deliberación reales e incluso riesgo de "instrumentalización política", por lo que piden un proceso "justo, abierto, transparente y a la altura de lo que la ciudadanía merece".

El diseño del bulevar García Lorca ha pasado por varias fases. El primer proyecto lo hizo la propia Kathryn Gustafson, diseñadora del Parc Central, en 2014, pero con el cambio de Gobierno, el plan evolucionó hasta convertirse en un gran cinturón verde que recorría todos los barrios del sur de València siguiendo la estela del tren. Ahora, tras el nuevo cambio de gobierno, la alcaldesa, María José Catalá, ha optado por una vía intermedia, a caballo entre el primer proyecto y el último. Para ello ha encargado a Gustafson un nuevo diseño del bulevar y en paralelo, la Sociedad València Parque Central, en la que están representadas las tres administraciones, ha puesto en marcha un proceso de participación para que los vecinos, entidades sociales y técnicos aporten ideas a ese diseño.

En concreto, se plantean cuatro escenarios: el proyecto original, el "corredor verde" y dos opciones intermedias que supondrían una mayor y otra menor intervención sobre los planes anteriores. Y ahí es donde la plataforma vecinal, integrada por una decena de asociaciones de vecinos y otros colectivos, ha puesto reparos. "La propuesta no garantiza un verdadero proceso de participación ciudadana, según los principios que establece la Guía de Participación Ciudadana de la Generalitat Valenciana", dicen.

Las enmiendas

En concreto, aseguran que "el modelo de participación es ambiguo e inconcreto"; las opciones son "sesgadas y desequilibradas", pues solo dos de ellas están desarrolladas"; y "no se contempla que la ciudadanía participe en el diseño del proceso ni en la construcción de alternativas", sino que "el ayuntamiento expone y la ciudadanía reacciona, sin capacidad real de construcción colectiva".

Así mismo, la plataforma echa en falta espacios reales para la deliberación donde confrontar ideas en igualdad de condiciones; tampoco hay mecanismos de seguimiento que permitan evaluar el impacto real de la participación; y existe incluso el "riesgo de instrumentalización política". "El hecho de que tanto el gerente de la Sociedad Parque Central como el equipo de Gobierno municipal hayan defendido públicamente una solución concreta (con varios carriles de tráfico) siembra dudas razonables sobre la neutralidad y honestidad del proceso", asegura.

Finalmente, las entidades vecinales lamentan la falta de técnicos expertos en salud ambiental y cambio climático y el "excesivo peso" que, por contra, se otorga al estudio de movilidad encargado por el ayuntamiento.

Propuesta

En estas condiciones, la plataforma "Corredor Verd" reclama una redefinición del proceso participativo, equilibrio entre las opciones a debatir, participación de técnicos independientes, deliberación real, compromiso político explícito de asumir los resultados del proceso, y ampliación de los informes previos sobre urbanismo, contaminación, ruido o impacto ambiental.

"El futuro del Parque García Lorca no puede decidirse sin escuchar y respetar a la ciudadanía. Este espacio urbano, situado en el corazón de València, es clave para avanzar hacia una ciudad más saludable, verde y habitable. Por eso, desde la Plataforma Corredor Verd seguimos defendiendo un proceso justo, abierto y transparente, a la altura de lo que la ciudadanía merece", concluyen..