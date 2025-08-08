Agosto hace fluir el tráfico en València

Los usuarios del automóvil en la ciudad de València pueden extraer la conclusión: el tráfico es fluido en toda la ciudad. Los automóviles discurren sin atascos, más allá de los propios de la operación salida.

Pero también una tendencia que, con el último gran éxodo de veraneantes, se consolida: la ciudad se relaja, pero no se vacía. Al menos, en las jornadas laborables. Lo dicen, por lo menos, los datos. En líneas generales puede afirmarse que el descenso en el tráfico es entre un 15 y un 20 por ciento respecto al ordinario del día a día de la ciudad. Las cifras son las que mandan en ese sentido y también reflejan que los niveles de tráfico , con ligeras variaciones, son similares a los del año pasado. Incluso aún son ligeramente superiores. Es decir, queda más gente en la ciudad -o, por lo menos, más vehículos- circulando por la ciudad que el año pasado en estas fechas.

Las últimas mediciones de control de tráfico muestran que el acceso por la Pista de Silla es el que registra el mayor índice de tráfico, muy cerca de los 100.000 vehículos, que se superan siempre en los días convencionales. Un quince por ciento es lo que se reduce la Avenida del Cid, que baja de los cien mil "pelados" habituales a los 86.630 del pasado miércoles. Detrás, no muy lejos, está la prolongación de Juan XXIII y el acceso a la carretera de Barcelona, de entrada y salida, con 83.385 y 82.924 respectivamente. Esas son cantidades normales en Cortes Valencianas un día laboral, pero ahora se reduce de forma notable hasta los 62.676 vehículos.

La única anomalía es el desplome del acceso a Archiduque Carlos por Camino de Picanya, que se ha reducido a la mitad desde el último puente, hasta niveles que no se producían el pasado año.

Estado del tráfico en la hora punta de mediodía / Ayto Vlc

Mapa de verde permanente

El mapa de seguimiento de tráfico en la ciudad presenta un color uniforme en todas sus arterias: el verde que significa circulación fluida. Con tan solo tres tramos en negro, los correspondientes a las calles cortadas (dos partes de Pérez Galdós y la de la calle Alicante), en el resto pasa la jornada sin asomarse ni el naranja de denso ni el rojo de congestionado, incluido en zonas de congestión endémica, como es el cruce de Pío Baroja y Manuel de Fallas para acceder ambas al Puente del 9 d'Octubre.

Comparativa de tránsito en València Accesos / Tráfico en Agosto 2025 y en Mayo 2025 Entrada y salida Barcelona: 82.924 - 86.904 Pista de Silla: 97.047 - 107.243 Avenida del Cid: 86.630 - 100.708 Cortes Valencianas: 62.676 - 81.482 Juan XXIII: 83.385 - 104.971

Solo dos aparcamientos tensionados

Esto se refleja también en las plazas de aparcamiento, que mantienen una amplia oferta de sitios vacíos para pernoctar. Las únicas tensionadas son las habituales del centro: Mercado Central -lo cual es un buen síntoma para la actividad del mismo-, y el pequeño de Avenida del Oeste, que tiende siempre a llenarse rápidamente. Ambos, sin embargo, cuando llega la tarde, se descongestionan rápidamente, coincidiendo con el descenso del horario comercial, especialmente el del Mercado Central.

Descenso también de las bicicletas

Rondando también el veinte por por ciento es el descenso del uso del carril bici respecto a los meses normales en condiciones meteorológicas similares. Las cifras absolutas cambian poco pero, en porcentaje, se nota. Donde en la calle Colón circulan 5.400 bicicletas en junio, ahora lo hacen 4.400. La pérdida de usuarios que acuden a sus puestos de trabajo a dos ruedas no se compensa con los turistas que pudieran llegar también ahora, pero para los que la oferta de la bicicleta, en meses de ola de calor, no es tan atractiva como el transporte en medios climatizados o a pie.