El Ayuntamiento de València ejecuta inversiones por 65 millones de euros en siete meses

La ejecución de inversiones del Ayuntamiento de València en los siete primeros meses del año asciende a 65.660.552 euros, atendiendo a los datos de ejecución de las inversiones reales y transferencias de capital (capítulos 6 y 7 del presupuesto de gastos) a 31 de julio. La concejala de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo, ha mostrado su satisfacción por la aceleración del ritmo de ejecución de las inversiones.

"Los datos confirman la tendencia que venimos apuntando durante todo este ejercicio 2025: ejecutamos más inversión mientras reducimos la deuda y mantenemos, además ya varios años consecutivos, la mayor rebaja fiscal de la historia de este Ayuntamiento", ha señalado al respecto la también Primera Teniente de Alcalde.

En este sentido, Ferrer San Segundo ha puesto en valor que los 65,6 millones de euros de inversión ejecutados durante los primeros siete meses del año suponen 9,8 millones de euros más que los 55,84 ejecutados por Compromís y PSOE en el mismo periodo de 2022, último gobernado íntegramente por el Rialto. Ello representa un incremento del 17,5%.

También presenta una mejora con respecto a los primeros siete meses de 2023, cuando PSOE y Compromís gobernaron hasta el 17 de junio. A 31 de julio de 2023, la ejecución de inversiones ascendió a 60,46 millones. Es decir, 5,2 millones menos de lo ejecutado en el presente ejercicio.

Debilidades del anterior gobierno

Según Ferrer San Segundo, "la diferencia con respecto a los 30,82 millones ejecutado por la izquierda en los siete primeros meses de 2021 pone en evidencia las carencias y debilidades del anterior gobierno: ejecutamos más del doble de inversiones en el mismo periodo, lo que supone un incremento nada menos que del 113%".

La responsable de Hacienda y Presupuestos ha puesto también de relieve que "al analizar otras fases de la tramitación de las inversiones, los números refrendan la tendencia y avalan la gestión del actual equipo de gobierno".

"El importe licitado en inversiones reales y transferencias de capital alcanza a 31 de julio 264,98 millones de euros, mientras que lo adjudicado en los capítulos 6 y 7 llega ya a 218,65 millones. Con el anterior gobierno en sus últimos ejercicios completos (2022 y 2021), a estas alturas del año, lo licitado se situaba en 154,25 y 109,83, mientras que las adjudicaciones llegaban únicamente a 123,93 y 95,2 millones", ha expuesto.

A juicio de la edil "la conclusión es clara: licitamos con mayor agilidad, adjudicamos más y conseguimos que las mejoras en equipamientos e infraestructuras lleguen antes a nuestros barrios y pedanías".