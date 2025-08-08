Gran parte de los vecinos de las fincas afectadas por el incendio de Tedi no han podido volver a sus casas un mes después

El pasado 8 de julio se produjo un incendio en la avenida del Puerto, concretamente en la tienda de Tedi, que afectó gravemente a una finca entera, obligando a numerosas familias de este edificio y de otros colindantes a abandonar sus viviendas sin conocer aún el origen del fuego. Un mes después, los vecinos no pueden decir que las cosas hayan cambiado mucho, ya que las bajantes siguen deterioradas y muchos de ellos no han podido volver a sus pisos, sintiéndose "desprotegidos" ante los nuevos problemas que se han encontrado: la falta de respuesta por parte de las aseguradoras, la dificultad para acceder a una vivienda temporal, los elevados costes que deben afrontar por su cuenta para regresar a sus hogares y la escasez de profesionales disponibles en pleno verano.

El fuerte olor a quemado sigue siendo una constante. Permanece impregnado en las paredes y resulta imposible ignorarlo al entrar en los portales afectados. A ello se suman escaleras dañadas, suelos ennegrecidos, fachadas calcinadas y viviendas vacías: "A día de hoy tengo medio baño tirado, no puedo usarlo, no me puedo ni duchar y encima tengo que seguir respirando ese olor", denuncia una de las residentes, que se niega a seguir pagando por una vivienda mientras no le devuelvan el dinero que le corresponde. Con ella coinciden otros habitantes de esta comunidad que sostienen que la situación les "sobrepasa" y se sienten "destrozados" por un proceso que avanza con demasiada lentitud.

"Aún seguimos esperando la sentencia pericial"

Algunas personas, según cuentan quienes viven en la finca, se han visto en la necesidad de regresar a sus casas "aun sin bajantes y con agujeros en techos y paredes", debido a que no pueden seguir costeando hoteles ni encuentran alquiler. "Nosotros necesitamos un alquiler de tres meses y todos nos piden mínimo seis, a veces once. ¿Qué hacemos? No podemos pasarnos la vida en un hotel", se queja una afectada. Los que aún permanecen fuera aseguran que lo hacen como pueden: pidiendo ayuda a familiares o viviendo en estudios en los que "no caben ni cuatro personas", por los que pagan casi 800 euros semanales, sin incluir luz ni agua. "El seguro no ha dado ninguna señal, no tenemos respuestas ni soluciones", comenta el vecino en cuestión.

Todo ello ha ocasionado que los residentes del edificio se muestren especialmente enfadados con los peritos porque piensan que "no dicen la verdad". Destacan que todavía "no se ha emitido una sentencia pericial", y que ni siquiera saben "cómo se originó el incendio", confesando que se sienten "olvidados". Las compañías aseguradoras, por su parte, han dicho que iban a cubrir los daños, pero los perjudicados insisten en que "no han adelantado ni un euro", lo que les ha llevado a cubrir todos los gastos con sus propios ahorros. La situación resulta más angustiante para personas mayores, con ingresos limitados, que no pueden asumir este nivel de gasto.

La finca por dentro actualmente / Levante-emv

A esta inquietud se suma otro obstáculo: el mes de agosto. La llegada del verano ha ralentizado mucho los trabajos "por falta de mano de obra". "Aquí faltan profesionales como albañiles y fontaneros. Todos se van de vacaciones y esto sigue destruido", critican. Asimismo, la carga emocional también es pesada. Una vecina ha tenido que borrar las fotos de su casa dañada porque no podía "ni mirarlas". Otros, que ya arrastraban problemas de salud, han tenido que dejar de lado sus tratamientos o rutinas médicas debido al impacto del suceso. “Solo por limpiar mi casa me piden 6.000 euros, y otros 5.000 para pintarla”, relatan con agotamiento.

Los destrozos del incendio: rodapiés arrancados, maderas hinchadas y suciedad en todos los rincones

Al entrar en los pisos para descubrir los desastres que había traído consigo el incendio, se pueden ver los rodapiés arrancados y la madera del suelo hinchada por la humedad: "Mi casa estaba recién reformada, de hace cuatro años. Y ahora mírala", dice uno de los vecinos mientras señala la entrada. De igual manera, los suelos están negros, sucios, marcados por el humo, las cocinas inutilizables, con vajillas completamente manchadas y una capa de polvo gris cubre los muebles, los armarios y las fotografías que alguna vez guardaron bonitos recuerdos.

Edificio dañado por dentro / Levante-emv

Pocas viviendas se han librado de los estragos del fuego y sus consecuencias aún persisten, incluso en plantas altas: la escena descrita corresponde a un quinto piso. Los residentes señalan directamente a Tedi como responsable de los hechos y hablan de una posible "negligencia". "Ni sonó la alarma, ni sabemos si había extintores adecuados", denuncian. Por ello, reclaman que la empresa se haga cargo de los daños ocasionados y piden que se agilicen los trabajos para poder volver a sus hogares lo antes posible. Un mes después del incendio gran parte de las familias no lo han conseguido.