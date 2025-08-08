Así están las casas afectadas por el incendio de Tedi un mes después

Las llamas de incendio originado en la tienda de Tedi de la avenida del Puerto dejaron huella en gran parte de los pisos del edificio afectado y de los colindantes. Los situados en las primeras plantas fueron los más perjudicados, en algunos casos, las terrazas se desplomaron, las paredes se agrietaron y los muebles quedaron irreconocibles. En el mejor de los casos, la suciedad y el polvo cubrían cada estancia de forma que resultaba "casi imposible de limpiar". Y muchos de ellos siguen en un estado lamentable un mes después del siniestro.

Vecinos de distintos patios de la finca recuerdan que, durante el incendio, las llaves de agua se fundieron y que, para poder trabajar, los operarios han llenado sus viviendas de "agujeros". "Han hecho un boquete en la casa de abajo por el que se puede entrar desde el Tedi hasta el piso", relata uno de los residentes. Los suelos de madera han quedado marcados por manchas negras muy difíciles de eliminar y se han hinchado debido a las inundaciones provocadas en el suceso. Los rodapiés se han despegado y las partes inferiores de las puertas están "completamente destrozadas".

Boquete en una de las viviendas / Levante-emv

"Aquí no se puede vivir así", lamenta la inquilina de uno de los pisos. Al recorrer las distintas habitaciones, el panorama no mejora. En los dormitorios, el humo penetró en armarios y cómodas, impregnando toda la ropa y objetos con un intenso olor a quemado y suciedad. En las cocinas, al abrir cajones, armarios y despensas, se observa un polvo grisáceo cubriendo cubiertos, ollas, vasos y otros utensilios, así como las pilas y las encimeras con el color del quemado. En los baños, la escena se repite: ducha, váter y lavabo "imposibles de usar".

Baño de uno de los pisos del incendio / Levante-emv

"Solo de limpiarme la casa me han pedido 6.000 euros"

En cuanto a las paredes, la toxicidad del humo hace "imprescindible" una limpieza profesional que elimine todos los restos del incendio. Los vecinos denuncian que los presupuestos para este trabajo alcanzan los "6.000 euros" solo para limpiar, y que pintar la vivienda podría elevar la factura hasta "5.000 euros" más. Una persona que residía en el séptimo piso, menos afectada que otras, manifiesta que su seguro le ha dicho que "se busque la vida". Otros residentes sostienen también que las aseguradoras les piden "que reclamen y que ya se les pagará", pero ellos no saben ni cuándo se les dará el dinero que les corresponde ni cómo van a seguir pagando.

Suciedad del suelo en las casas / Levante-emv

La situación con los seguros es una de las mayores preocupaciones y los dañados remarcan que no pueden seguir afrontando "tantos gastos". Con viviendas que están en estado crítico, los vecinos desconocen cuándo podrán volver a sus hogares y se sienten "intranquilos ante las circunstancias".