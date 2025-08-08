La Inspección de Trabajo amonesta al Ayuntamiento de València por las condiciones de los socorristas de la playa

La Inspección de Trabajo ha requerido al Ayuntamiento de València y a Cruz Roja para que regularicen las condiciones de las postas sanitarias de los socorristas de las playas de la ciudad, ha informado el sindicato Confederación General de Trabajadores CGT. La petición de la autoridad laboral llega tras una denuncia de la CGT en la que advierte de la "precariedad que resulta de la subcontratación del servicio que debería ofrecer la administración pública, en este caso el Ayuntamiento de València".

El requerimiento de Inspección de Trabajo exige que se pongan en marcha una serie de medidas para corregir las irregularidades detectadas en materia de prevención de riesgos laborales. Según el documento de la Inspección de Trabajo, las postas sanitarias no disponen de la preceptiva evaluación de riesgos laborales, "un instrumento esencial sobre el que se sustentan todas las actividades preventivas a desarrollar" y exige que se realice el estudio y se elabore la consiguiente planificación preventiva en el plazo máximo de un mes.

Inspección de Trabajo también da un plazo de quince días para realizar una evaluación de estrés térmico por calor y planificar las medidas preventivas procedentes y si es necesario un estudio de sobrecarga térmica que determine las pausas a efectuar por los y las socorristas, previa consulta con la representación especializada de los trabajadores. Además da un plazo de un mes para informar y formar sobre los riesgos relacionados con el calor, factores de riesgo, efectos y medidas de protección y prevención aplicables.

Poner fuentes de agua

También señala que se ha de dotar a todas las postas de una fuente de agua refrigerada para la hidratación del personal en un plazo de cinco días, ya que "todas las postas visitadas carecían de agua refrigerada; son los propios trabajadores/as los que se traen de casa en bolsas térmicas el agua y/o la enfrían en pequeños frigoríficos costeados por ellos".

Desde la Concejalía de Playas han indicado que desde el momento en que se tuvo conocimiento de las indicaciones de la Inspección de Trabajo, se pusieron manos a la obra para subsanarlo "lo antes posible". En concreto, han añadido, les han pedido "aire acondicionado, duchas y taquillas" y la Concejalía "trabaja en todo lo que ha pedido Inspección para que esté en el menor tiempo posible".

Está en el pliego de condiciones

Remarca Trabajo que en el pliego de condiciones que regula la contratación, "el Ayuntamiento se obliga a poner en funcionamiento y mantener en condiciones de uso, durante la temporada estival, las postas sanitarias fijas y móviles existentes en las diferentes playas de la ciudad".

Desde CGT insisten también en la responsabilidad de Cruz Roja que "debe ofrecer unas condiciones de trabajo dignas para sus trabajadores y trabajadoras; es una vergüenza que no tengan ni convenio colectivo propio y después cuando ocurren fatalidades se echan las manos a la cabeza pero mientras tanto nuestra precariedad llena sus bolsillos".