Ultiman los trabajos en uno de los bloques del incendio de Tedi para que los vecinos puedan volver a sus casas

El Ayuntamiento de València ha garantizado la celeridad en los trabajos para que vuelvan a sus casas de forma iminente los vecinos desalojados por el incendio en la tienda de Tedi de la avenida del Puerto hace ahora un mes. Concretamente, ha anunciado que entre hoy y mañana, se acabarán los trabajos en la calle Peris Breil para que los vecinos puedan volver a sus viviendas en los próximos días.

Empezando por la calle Muñiz y Hermanos Alba, 3 y 5, el Ayuntamiento explica que "ya están reparadas las bajantes y los residentes han vuelto a sus casas o están con sus seguros realizando tareas de limpieza". Conforme dicen, el propietario de uno de los primeros pisos, que cuenta con un seguro, ha rechazado el alojamiento ofrecido. Añaden también que esta persona tiene problemas con su compañía aseguradora para acometer reparaciones internas. El seguro de la comunidad manifiesta que "es imposible acceder a él al tratarse de propiedad privada y ha abierto una incidencia". Por su parte, Tedi recomienda que sea el seguro de la empresa quien repare y, posteriormente, revierta como el resto de los casos. Desde el SAUS, se han puesto en contacto con la familia y esta ha desestimado cualquier ayuda de emergencia reiterando que su problema es con su seguro, según ha comentado el Ayuntamiento.

En la avenida del Puerto, 123, y como ha especificado el administrador, "no se registran incidencias relevantes, las bajantes están reparadas y los vecinos han vuelto a sus casas". Asimismo, en la calle Peris Breil se están ultimando los trabajos y está previsto que concluyan entre hoy y mañana sábado, para que los vecinos puedan volver a sus respectivos hogares. Según ha afirmado el consistorio, en este edificio, un matrimonio mayor que estaba alojado en Almácera, 46, y que ya no podía continuar allí más días, ha rechazado las dos opciones de alojamiento que les había propuesto la administradora "una por ser más pequeña y otra por ser un poco más cara, a pesar de cubrírselo su seguro". En cuanto a los vecinos de larga estancia que han solicitado un alojamiento, en concreto dos, ya se ha gestionado su reubicación en viviendas cubiertas por sus seguros.

Respecto al suministro de agua potable, desde EMIVASA se ha abierto la acometida desde la red general a los edificios afectados. Desde ese punto, son los fontaneros de las comunidades de propietarios los que se están encargando de maniobrar la entrada de agua en función de las reparaciones internas que están finalizando.