Detienen a dos personas por robar cuatro lápidas de bronce en el Cementerio General de València

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en València como presuntas autoras del robo de 4 lápidas de bronce del Cementerio General de València, material muy valorado en el mercado negro al que, al parecer, iba dirigido. Se trata de cuatro piezas de gran valor, alguna de ellas centenaria, que se encontraban en las secciones segunda y tercera del citado camposanto.

Según la denuncia presentada ante la Policía Nacional, a la que ha tenido acceso este periódico, el robo se produjo en dos momentos diferentes. Primero, los servicios del cementerio detectaron el robo de dos lápidas de bronce y presentaron denuncia ante la comisaría de Patraix. En ese momento no se pudo comprobar la autoría del hurto, por lo que el caso no evolucionó a más. Pero el pasado 25 de julio, sobre las cuatro y media de la tarde, la situación dio un vuelco. La mujer que en ese momento prestaba servicio de conserje en el recinto dio el alto a la furgoneta de una de las contratas que realiza trabajos para el cementerio al visualizar en la parte trasera de la misma dos lápidas de bronce tapadas con una manta, algo que le pareció altamente sospechoso.

Cementerio General de València. / Levante-EMV

Maniobra de despiste

Cuando la conserje preguntó a los ocupantes del vehículo por esas lápidas, el conductor le dijo que pertenecían a otro cementerio, pero ella sacó fotografías del material y aunque les dejó marchar sin poner denuncia ante la policía, sí comunicó los hechos a los responsables del cementerio.

Eso hizo que se abriera una investigación y se comprobara que las dos piezas que llevaban en la furgoneta pertenecen al cementerio general, concretamente a las secciones segunda y tercera. Es más, como el cementerio tiene cámaras de seguridad, se revisaron las imágenes y se certificó el robo y los autores, material que, junto con las fotos de la conserje, fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional.

Como consecuencia de todo ello, los dos ocupantes de la furgoneta fueron detenidos, aunque posteriormente fueron puestos en libertad con cargos a la espera de juicio. Además, la policía ha podido recuperar las cuatro lápidas y ya se encuentran en el cementerio general para su reinstalación.

Al parecer uno de los presuntos autores del robo trabaja para una empresa de mármoles y es muy conocido en el cementerio, a pesar de lo cual la conserje hizo fotos de las lápidas y dio pie a la investigación posterior.