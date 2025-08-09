Escombros, enseres y productos químicos se multiplican en los alrededores del Ecoparque de Vara de Quart

La llegada del verano no sólo ha hecho remitir, sino que aumenta de forma exponencial el tráfico de escombros no en el Ecoparque de Vara de Quart, que sería lo normal, sino en los aledaños, donde no solo se produce un abandono sistemático de material, sino una auténtica industria de tratamiento y reciclado de una parte del mismo.

Ese es el panorama con el que se encuentran los vecinos que, en aras a las buenas prácticas, se acercan al polígono para depositar enseres y que tengan un tratamiento adecuado. El acceso es incómodo, no por la señalización, que es pequeña -un cartel nada más pasar el Makro-, sino por el propio firme de la calzada, una pista (técnicamente, el Camí de la Morera) que conduce a la instalación de Emtre, inaugurada en el año 2008.

Desde el primer metro de la misma, y al amparo de las miradas -no hay viviendas ni calles alrededor-, el panorama es el de un vertedero antes del otro vertedero. A los dos lados de la calzada -no hay acera ni vereda alguna- se acumulan los restos. Un rápido repaso al mismo deja en evidencia que es el lugar escogido para desembarazarse de restos de obra.

Un campamento de recogida de charra junto a la entrada del Ecoparque / Moisés Domínguez

Escombros... y restos del nuevo mobiliario

Y no solo es una mala praxis de los reformadores, sino que da la sensación de contar con la anuencia de los propios dueños de la vivienda en cuestión. Es muy indicativo, por ejemplo, que entre los cúmulos de basura no solo haya azulejos, inodoros o bolsas de cemento o pintura, sino cajas de muebles de lujo. Dicho de otra forma, una vez reformado el piso, aún ha habido tiempo para empezar a vestirlo y, en el mismo viaje, se han llevado las cajas de elementos nuevos y a estrenar. Pero lo más curioso es que el propio Ecoparque acepta, dentro del listado de productos aceptados y con un máximo de tamaño (furgonetas de carga mayor de una tonelada), el "Escombro limpio"; es decir, aquel que no tiene sustancias contaminantes. Ladrillos, azulejos, material de construcción, forman parte de este material autorizado a ser depositado y que, por contra, se vierte a apenas unos metros de la puerta.

No solo son materiales de construcción, aunque es el elemento más recurrente. También se arraciman muebles y colchones. Los vertidos llegan a ser de prácticamente cualquier cosa. Este viernes, sin ir más lejos, el puente de salida -que lleva a la calle Gremis del polígono- tenía una montaña con cientos de envases de productos químicos.

Restos de obras, lanzados junto a una infravivienda / Moisés Domínguez

Pero luego llega la transformación. Alrededor de estos vertidos incontrolados se desarrolla una auténtica planta de recuperación. Que sería loable si no fuera porque no tiende más que a aumentar el descontrol del sobrante. Incluso en la misma entrada del Ecoparque, fuera de sus límites, hay una pequeña sección de tratamiento donde varias personas -tienen hasta un puesto avanzado, con sombrilla incluida- llevan a cabo la retirada de elementos susceptibles de ser vendidos como chatarra. Una labor que se aprecia también en otras zonas del camino, en el que hay un campamento formado por vehículos que hacen de vivienda, chabolas o alquerías en ruinas que están ocupadas.

El tráfico de productos se nota también en el propio cambio del paisaje. A primeros de semana, el puente que separa el camino del polígono estaba lleno de colchones y mobiliario. En apenas un par de días, todo ha desaparecido, dejando los elementos de más difícil o imposible reciclado, como el escombro de obra o el plástico.

Una de las zonas más degradadas de la ciudad

El Ecoparque y sus aledaños es una de las zonas más degradadas del centro de la ciudad. Una tierra de nadie que ha quedado encajonada entre la vía del tren y la V30. Son los restos de la antigua huerta de San Isidro, superviviente de las obras del Nuevo Cauce, pero que han quedado abandonadas a su suerte con el paso de las décadas. Salvo la instalación del Ecoparque, nada de lo que allí hay sirve para algo, con los caseríos abandonados y las tierras de labor inutilizadas. Es un terreno tan desafortunado, que ni siquiera forma parte del Corredor Verde. De hecho, ese proyecto terminaba a sus puertas. El propio trazado de la vía del tren, con su talud, lo tienen incomunicado de la prolongación, la Ciudad Ros Casares. Es el terreno ideal para el descontrol.