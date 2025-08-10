Medidas de la Policía Local tras el robo en la oficina de objetos perdidos: arreglan las cámaras y cierran el acceso exterior

Las madrugadas de los días 13 y 14 de junio de este año fueron verdaderamente negras para la Policía Local de València. Unos desconocidos y, por ahora, sin identificar ni detener, asaltaron la oficina de objetos perdidos, situada en la propia central de policía de la Avenida del Cid, con acceso por la calle Santa Cruz de Tenerife, y se llevaron cerca de 300 teléfonos móviles, ordenadores portátiles, medio centenar de carteras, joyas y algunos otros objetos de valor. Los ladrones no han podido ser identificados porque las cámaras de seguridad no funcionaban y tampoco tuvieron problemas para acceder al interior, lo que puso de relieve importantes problemas de seguridad en el edificio, al menos en lo que respecta a este servicio.

Tanto es así que la Concejalía de Seguridad Ciudadana, responsable de la Policía Local de València, ha tomado cartas en el asunto y se ha lanzado a resolver esos problemas de seguridad para que esto no vuelva a ocurrir. Según fuentes municipales, se ha reforzado la verja de seguridad, se ha restablecido el sistema de vigilancia mediante cámaras, se ha restaurado la alarma y se ha dejado un único acceso por el interior de la central policial. El acceso de la calle Santa Cruz de Tenerife, por el que entraron los ladrones, ha sido clausurado. Ahora habrá que entrar por la puerta principal de la sede policial, situado en la propia avenida del Cid, junto al Parque del Oeste.

Seguridad para toda la central de policía

La concejalía tiene, así mismo, un proyecto de modernización de todo el circuito de cámaras de seguridad de la central de la Policía Local, lo que significa un reforzamiento de las medidas que ya existen actualmente en todo el edificio.

Los ladrones se llevaron medio centenar de carteras. / Levante-EMV

Según las fuentes consultadas, por el momento no se ha dado con los ladrones ni ha sido posible su identificación. Al tratarse de una cuestión de seguridad ciudadana, la Policía Local denunció los hechos ante la Policía Nacional y es esta la que está llevando a cabo la investigación. Dos meses después, sin embargo, las pesquisas no han dado sus frutos. El objetivo ahora es que los hechos no se vuelvan a repetir y la central de la Policía Local de València, así como todos sus servicios, sean del todo seguros.