Raúl Vila, jefe de playas de la Malvarrosa: "La mayoría de los rescates ocurren por no respetar el color de la bandera"

Con la llegada del verano, las playas valencianas se llenan de visitantes que buscan disfrutar del sol, el mar y el buen ambiente. Sin embargo, para poder divertirse sin que haya sustos de por medio, hay que tener en cuenta ciertas normas básicas de seguridad. En esta temporada en concreto, han aumentado los rescates en comparación con otros años, algo que preocupa a los responsables del servicio de salvamento de la capital.

Por ello, hemos hablado con Raúl Vila, jefe de playas de la Malvarrosa, que lanza una advertencia clara a los bañistas: "La mayoría de los rescates se están produciendo con bandera roja, cuando el baño está totalmente prohibido", destaca, haciendo especial énfasis en la palabra "prohibido". Esta temporada ya se han registrado 20 intervenciones, muchas de ellas evitables. "El error más común es no respetar las indicaciones de los socorristas ni el color de la bandera", insiste. De igual manera, afirma que la playa cuenta con un despliegue de cinco torres con dos socorristas en cada una, dos motos acuáticas, dos patrones, además de dos ambulancias, una medicalizada y otra con soporte vital básico. La seguridad, aunque es bastante "no puede sustituir el sentido común de los bañistas".

Raúl Vila, jefe de playas de Cruz Roja / Miguel Angel Montesinos / Miguel Ãngel Montesinos

"Las señalizaciones no están de decoración, pueden salvarte la vida"

Vila detalla el protocolo que siguen ante una emergencia: "Lo primero es comunicar el aviso y después, entrar al agua y hacer la extracción. Siempre intentamos que la víctima tenga las vías aéreas permeables para después hacer la extracción a la arena y, si es necesario, comenzamos el RCP (reanimación cardiopulmonar) ya en la orilla. El objetivo es ir a la ambulancia, coger todo el equipo necesario, llevarlo y que el médico se encargue de continuar", aclara.

Acto seguido, hace algunas recomendaciones básicas pero vitales: "Es esencial fijarse en la señalización y, si está permitido el baño y es posible, colocarse cerca de una torre de vigilancia. También, es muy importante hidratarse y traer sombrillas para evitar lipotimias". "Hay que tener en cuenta que el mar tiene un peligro y las señalizaciones no están de decoración, pueden salvarte la vida". Asimismo, los socorristas indican que cuentan con un cuartel de policía al lado y, en días donde el rojo ondea en las torres de vigilancia, salen a patrullar las playas ayudando a los responsables de salvamento a sacar a la gente del agua. Adicionalmente, señalan que "hay sanciones para aquellos que no respetan las normas de seguridad".

La Malvarrosa, según Raúl, es "una playa muy segura" gracias al espigón que amortigua el oleaje de las tardes. Por el contrario, argumenta que las del sur "están más expuestas y el mar se pica bastante conforme va atardeciendo". Destaca también algunos de los peligros que se pueden encontrar en estas costas: "El puerto nos hace un poco de barrera y no entran muchas medusas. Sí hemos tenido bastantes problemas con peces araña, pero no suponen un riesgo grave", asegura y aclara que "se trata de un pez que te inyecta un veneno termolábil que suele ser en la planta del pie". "El veneno lo inactivamos con calor, por ese motivo, recomendamos a la gente que ande por la arena caliente o le aplicamos nosotros mismos el calor. Así, conseguimos que poco a poco disminuya el dolor".

Playas afectadas por la dana: restos de cañas y palos que pueden provocar heridas

En cuanto a las playas del sur afectadas por la dana, comenta que hay que tener cuidado con "los restos de cañas y palos debido a que pueden provocar heridas y cortes en los pies". "Los servicios de limpieza hicieron un buen trabajo en su momento, no obstante, aún queda mucho por hacer. Se han limpiado diariamente con maquinaria pesada cada mañana, antes del inicio de la jornada. Entran camiones y lo que hacen es tamizar la arena y llevarse todos los restos que pueden coger". El jefe de playas concluye asegurando que no se les ha informado "sobre futuros planes de regeneración para la costa dañada" y ante esto, reflexiona: "Es verdad que estamos en una zona inundable y vivimos siempre con ese riesgo".