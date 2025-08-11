Los 18 refugios climáticos de València para combatir el calor extremo

Las temperaturas extremas enmarcadas en la nueva ola de calor, con máximas de 37 grados en València, obligan a buscar lugares frescos para combatir el sofoco, especialmente quienes no tienen aire acondicionado o una piscina a mano. En ese sentido, València cuenta con una amplia Red de Refugios Climáticos que permite dar respuesta a los impactos producidos por la acumulación de olas de calor, cada vez más frecuentes, intensas y duraderas, sobre la salud de las personas.

Se trata de dotaciones municipales equipadas con climatización a una temperatura de confort, fuentes de agua potable, filtrada y refrigerada; espacios de espera y descanso con sillas y sillones; aseos públicos y accesibles a disposición de las personas que utilizan el espacio; y, siempre que sea posible, oferta de actividades culturales para público adulto e infantil.

En concreto, la capital cuenta con un total de 18 refugios de diferente tipología. Entre ellos hay cinco bibliotecas, espacios de conocimiento compartido y relajación. Son las bibliotecas municipales de Benimaclet–Carola Reig, Benicalap–Carmelina Sánchez-Cutillas, Grau–Constantí Llombart, Malilla–Roís de Corella y Tres Forques–Lluís Fullana i Mira.

También funcionan como refugios climáticos para combatir las altas temperaturas cuatro centros de mayores de los 51 abiertos en toda la ciudad. Son los espacios municipales de Canyamelar-Cabanyal, Nou Benicalap, Nou Moles y Patraix. Cabe señalar que estos equipamientos climatizados no ofrecen atención sanitaria, de modo que los usuarios con síntomas relacionados con la exposición al calor deben acudir a su centro sanitario de referencia.

Complementariamente, el ayuntamiento incluye en sus refugios climáticos los centros de Servicios Sociales de Benimaclet, Patraix y Quatre Carreres. El horario de atención al público en estos espacios es de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. El resto de horarios de los equipamientos puede consultarse en la web de València Clima i Energia https://climaienergia.com/es/red-de-refugios-climaticos-de-valencia/

Asimismo, aparecen como espacios de refresco el Museo de la Ciudad y el Museo de Historia de València. La ciudad cuenta con más de 30 museos de diversa índole que permiten pasar las horas más fuertes del día en un entorno amable y de excepcional interés.

Finalmente, la lista de 18 refugios climáticos en València la completan el Observatori del Canvi Climàtic en el número 60 de la calle Doctor Lluch, la Oficina de l’Energia Aiora en el número 9 de la calle José María Haro, la oficina de la Energía ubicada en el Mercado de Torrefiel (carrer Sant Doménec Savio, 77) y la oficina de la Energía en Parque del Oeste (Calle Enguera sin número).

Por último, el Ayuntamiento de València cuenta con cerca de 50 fuentes de agua filtrada repartidas por la ciudad para rellenar la botella reutilizable. Estas se reparten en todos los barrios de la ciudad, desde Campanar a Benimaclet pasando por Patraix, Monteolivete, Poblats Marítims o el centro, donde hay cuatro fuentes con agua que sale automáticamente a una temperatura ajustada según la temporada del año. Las fuentes están equipadas con un avanzado sistema de doble filtración y desinfección mediante luz UV y un equipo de generación de ozono para desinfectar la boquilla de suministro, garantizando por completo la seguridad del agua.

Los barrios más calurosos

Por su parte, Compromís per València ha reclamado al Ayuntamiento que priorice las renaturalizaciones y las acciones para combatir el cambio climático en aquellos barrios que más sufren el calor. Según datos del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) y estudios recientes como el de la Universitat Politècnica de València, las diferencias térmicas entre barrios de la ciudad pueden llegar a ser de hasta cinco grados, y las olas de calor, como la registrada actualmente, están vinculadas a un aumento de la mortalidad en personas mayores y vulnerables. En Els Orriols, Malilla, Torrefiel o Patraix son recurrentes las noches tropicales persistentes, sin descenso térmico suficiente para el descanso, mientras que zonas como el entorno de la Alameda, con más arbolado y sombra, registran condiciones mucho más soportables.

En ese sentido, la portavoz valencianista, Papi Robles, ha reclamado que el Ayuntamiento de València impulse de manera urgente un plan de renaturalización y adaptación climática que dé prioridad a los barrios que registran las temperaturas más elevadas, con el objetivo de conseguir una ciudad más equilibrada y habitable frente a las olas de calor cada vez más frecuentes. “Tenemos evidencias científicas de dónde se debe actuar, ¡pues hagámoslo!”, ha reclamado. “Lamentablemente, hemos comprobado cómo el gobierno de Catalá no planta árboles, cada vez tiene más alcorques vacíos y ha utilizado la Capital Verde Europea como una operación de marketing completamente vacía de contenido y acciones”, ha lamentado Papi Robles.

Refugio del Observatorio del Cambio Climático / Levante-EMV

Entre los puntos más calientes de la ciudad se encuentran el polígono de Vara de Quart y barrios como Benicalap, el Calvari, Torrefiel, Orriols, Russafa, Malilla o Nou Moles. La portavoz de Compromís, Papi Robles, explica que estas diferencias “no son solo un dato climático, sino un problema de desigualdad ambiental y de salud pública que afecta especialmente a personas mayores, niños y colectivos vulnerables. El gobierno de Catalá debe asumir que la lucha contra las altas temperaturas debe priorizar los barrios con peores condiciones climáticas. Hay que actuar con criterios claros: invertir más y antes en los barrios más afectados, donde el asfalto, la falta de zonas verdes y la densidad urbana multiplican el efecto isla de calor”.

Una propuesta de futuro

Por ello, Compromís ha recordado que hace unas semanas presentó el Plan Refresca València, una propuesta integral para reducir la temperatura urbana y proteger la salud de la ciudadanía. Este plan contempla, entre otras acciones, plantar árboles de gran porte y sombra en ejes viarios y plazas especialmente castigadas por el calor, como la avenida del Cid, la avenida de Gaspar Aguilar o la plaza de la Fonteta. También propone instalar cubiertas y pérgolas verdes en espacios públicos, mercados y entornos escolares, con vegetación autóctona y sistemas de riego eficiente.

Entre las medidas destaca también abrir patios escolares y equipamientos municipales como refugios climáticos con horarios ampliados durante las olas de calor, incrementar las fuentes de agua potable y puntos de refresco en parques, zonas comerciales y ejes de gran afluencia, especialmente en zonas con menos sombra; y sustituir pavimentos y superficies por materiales que reduzcan la acumulación de calor y permitan la filtración de agua, reduciendo así el efecto isla de calor y favoreciendo la biodiversidad urbana.