Arrecifes artificiales para proteger las playas del sur de València

En el año 2014 se probó en el litoral de la Malva-rosa un arrecife artificial, colocado a una milla de la costa, cuyo objetivo era suavizar las embestidas del mar y proteger las playas. También fomentar la biodiversidad. Y ambas cosas se han conseguido. El experimento fue un éxito. Ahora, la Universitat Politècnica de València ha realizado un proyecto para instalar un arrecife artificial en las playas del sur de València con el mismo propósito. Y el Ayuntamiento de València ha recogido la idea y propone instalar en playas como las de Pinedo, el Saler o el Perellonet, este tipo de arrecifes para evitar la degradación de los arenales, especialmente golpeados también por la dana. Sería, además, una buena solución para que la gran inversión de 28 millones de euros que hizo el ministerio para regenerar estas playas no se vaya al traste en unos pocos años.

Arrecife artificial colocado en la Malva-rosa. / Levante-EMV

El diagnóstico

El diagnóstico de la Politècnica es claro. "La fuerza de los oleajes erosiona las playas y cada año el mar cubre un poco más de territorio, reduciendo e incluso haciendo desaparecer zonas de playa". Además, "la dana sufrida a finales de octubre de 2024, catástrofe natural de efectos devastadores, arrastró gran cantidad de restos y sedimentos al mar que han supuesto un impacto negativo muy importante, especialmente sobre las comunidades bentónicas de la franja costera frente al Parque Natural de la Albufera". Es decir, "nos encontramos en un momento de especial relevancia para la conservación de estos fondos marinos, donde es importante favorecer el incremento de los organismos de la flora y fauna marina".

El empuje del mar puede tener incluso efectos sobre el urbanismo, ya que "las edificaciones costeras se inundan periódicamente poniendo en riesgo de salinización el servicio de agua potable del sur de la ciudad de València". "La modificación de la línea de costa -advierte el informe- puede llevar a la pérdida de usos e incluso la propiedad del suelo adquirido y, sobre todo, la alteración medioambiental del entorno marino".

Los objetivos del proyecto

Por ello, "el proyecto de investigación Arrecifes tiene como objetivo principal conseguir soluciones que reduzcan los efectos del cambio climático sobre la línea de costa". Para ello contempla la colocación de un "prototipo de estudio" para evaluar tanto su efectividad como la posibilidad de que pudiera generar algún impacto negativo sobre la línea de playa o sobre el entorno biológico, en cuyo caso se retiraría de la zona de actuación.

Más concretamente, el proyecto pretende "diseñar, desarrollar y evaluar un prototipo innovador de arrecifes artificiales multipropósito con el objetivo de minimizar la erosión costera y facilitar de forma pasiva el incremento de la vida subacuática y la preservación de especies en peligro a través del aumento de la biodiversidad y de sus cadenas tróficas en el área marina protegida, así como de la fauna ornitológica que se alimenta de los recursos del mar".

Actividades deportivas y educativas

El informe habla incluso de la posibilidad de hacer talleres de educación medioambiental y la potenciación de las actividades deportivas alrededor de esta infraestructura, principalmente el "ecoturismo subacuático", que sería un "nuevo vector de concienciación ambiental, fomento de deportes acuáticos y desarrollo sostenible para la ciudad".

Con este diagnóstico y con estas previsiones, el Ayuntamiento de València cree que el proyecto debe ponerse en marcha e implantarlo a lo largo de la costa sur de la ciudad, que abarca desde Pinedo hasta el Perellonet y que es la más expuesta a la degradación. Para ello debe solicitar la concesión para la ocupación del dominio público marítimo terrestre y presentar toda la documentación, algo que ya está previsto.

Playa recientemente regenerada al sur de la ciudad de València. / Levante-EMV

Juan Carlos Caballero, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de València y portavoz del equipo de Gobierno municipal, explicó que el consistorio se ha reunido ya con la Universitat Politècnica y que el proyecto ha sido presentado también a los vecinos de El Saler. Por su parte, es un proyecto que no tiene pegas, pues "no tiene ningún impacto visual en la costa (está sumergido) y hace de barrera contra las corrientes". A su juicio, hacen falta proyectos que den una "solución definitiva" al problema de la degradación de la costa. La regeneración de las playas llevada a cabo recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente ha sido espectacular, pero "hace falta algo más", dice Caballero, que lamenta que una inversión tan fuerte como la que se ha hecho en las playas del sur -28 millones de euros- se pierda en unos pocos años. "Esta es una buena solución, avalada científicamente, que además tiene menor impacto que los espigones", otra de las fórmulas utilizadas para frenar el impacto del mar sobre la costa. Es más, Caballero asegura que los vecinos lo apoyan, por lo que no ve el problema para que Costas le dé su bendición y lo ponga en marcha.