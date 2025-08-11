"Ayúdanos a hacerlo bien": el personal de la limpieza de València llama al civismo de los vecinos

Esther, Paco, Mónica, Javi, Almudena o Víctor son algunos de los más de 1.100 profesionales que conforman el Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos de la ciudad y también son los protagonistas de la “Ayúdanos a hacerlo bien”. Una campaña promovida por el Ayuntamiento de València que busca visibilizar el trabajo de los operarios y operarias de limpieza viaria y fomentar actitudes cívicas entre la ciudadanía.

A través de cápsulas de vídeo de aproximadamente 20 segundos, 17 profesionales, como creadores de contenidos, describen sus labores habituales en el servicio: desde el barrido y baldeo de calles hasta la limpieza y desinfección de parques infantiles y entorno de contenedores, la retirada de muebles y enseres o la recogida de papel y cartón en establecimientos comerciales. Es un pequeño ejemplo de las tareas que, día a día, realizan en la ciudad y que, desde 2023, han incrementado tanto en frecuencia como en recursos para garantizar una València más limpia y cuidada.

Si, al inicio del contrato, se baldeaban las calles cada 21 días, en la actualidad se realiza limpieza con agua cada 10 días de media. Una mejora que, en los últimos meses, se ha ampliado con otras de igual importancia. Por ejemplo, las fracciones de envases ligeros y de papel-cartón de las zonas comerciales se recogen dos veces al día. Y las furgonetas que se encargan de retirar los reboses de contenedores han aumentado en número para hacerlo también en frecuencia del servicio, señalan fuentes municipales.

Un llamamiento a la colaboración

Además de explicar su trabajo, los protagonistas de esta campaña de concienciación hacen un llamamiento a la ciudadanía: “Ayúdanos a hacerlo bien”. Y es que, tal y como explican estos profesionales, “sin la colaboración de la población no es posible mantener la ciudad tan limpia como a toda la ciudadanía nos gustaría”.

Tirar las colillas y chicles en la papelera, depositar los residuos en el contenedor adecuado, llamar al 010 o recoger los excrementos de las mascotas son acciones que, como comentan los operarios y operarias en sus videos, cuestan muy poco y que hacen más fácil su trabajo. Sin embargo, pese a su sencillez, muchos de estos hábitos no se llevan a la práctica. El caso del Servicio de Recogida Doméstica de Muebles y Enseres es el más visible: tan solo un tercio de los puntos de recogida de muebles y enseres llega a través del 010. Es decir, pese a disponer de un dispositivo gratuito y específico para este fin, la mayoría opta por abandonar estos objetos en la vía pública, lo que dificulta su recogida y la hace más costosa en tiempo y en recursos económicos.

Quejas de los barrios

La campaña “Ayúdanos a hacerlo bien” lleva un mes después de que el periódico Levante-EMV se hiciera eco de las quejas de al menos una docena de asociaciones vecinales, críticas con la deriva de la ciudad en materia de limpieza. Pese a la importante inversión realizada por el Ayuntamiento en el llamado “contrato del siglo”, materializado en un batallón de 1.192 operarios y 508 vehículos, buena parte de ellos eléctricos, que se despliegan por la capital, los barrios y las pedanías con el reto de dejarla impoluta.

Entre las denuncias más repetidas, las asociaciones vecinales consideran que sus calles deberían estar más limpias y los contenedores mucho más atendidos. Algunas hablaban de un efecto llamada (la suciedad atrae más suciedad), otras se quejaban de los trastos tirados por la calle sin que nadie les haga demasiado caso o las aceras con aspecto de suciedad casi cada día, y muchas criticaban el irresponsabilidad de sus vecinos, eximiendo de cierta responsabilidad al ayuntamiento y sus contratas. Es aquí donde el equipo de gobierno está incidiendo ahora a través de la campaña lanzada a través de las redes sociales del Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos de la ciudad, @ValenciaNetaVLC (en sus perfiles de Instagram, Facebook y X).

Multas y baldeo

En ese sentido, días después de la denuncia, también en julio, el consistorio anunció mejoras en el servicio y también sanciones más duras ante conductas incívicas como dejar basura o enseres fuera de los contenedores. En concreto, el concejal Carlos Mundina precisó que el servicio de recogida de los contenedores de papel-cartón y plástico se reforzaría en un 40%, lo que significa que 1.600 de las 4.000 islas de contenedores existentes se recogerían todos los días.

El baldeo de las calles, otra queja recurrente de los ciudadanos, también se ha reforzado aunque en la nueva contrata de la limpieza urbana no se incluyera esta medida. Los baldeos cada diez días que hasta este momento se hacían determinadas zonas conflictivas se han hecho extensivo a toda la ciudad. Así todas las calles han empezado a baldearse cada diez días.

Finalmente, sobre las contratas, el concejal destacó que la fiscalización es constante y se tradujo en diez sanciones en 2024 y el doble (20) en lo que va de 2025. "Tenemos además varios expedientes abiertos", precisó. Las sanciones, algunas graves, penalizadas con 1.500 euros, responden en su mayoría a retrasos por parte de las contratas en atender los avisos ciudadanos, por defiencias o directamente por no prestar el servicio en algunas calles o por falta de mantenimiento de los contenedores. "Estamos vigilando a las contratas para que realicen un trabajo eficaz", dijo entonces Mundina.