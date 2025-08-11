¿Cuándo son las carreras de caballos de Pinedo?

El calendario festivo del centro de València quedó desierto tras la clausura de la Gran Fira de València con la Batalla de Flores y el castillo de fin de fiesta. La actividad queda, quedará reducida a algunas festividades parroquiales cuando lleguen los días de San Roque y la Ascensión.

No ocurre así en las pedanías. Con la llegada del mes de agosto recuperan también buena parte de su esencia de pueblo y, tal como sucede en otros lugares de veraneo, es tiempo de sus fiestas patronales.

Dentro de estas tradiciones populares, ya está agendada una de las citas más peculiares: las «corregudes de joies», con las que la playa de Pinedo se transforma en un improvisado hipódromo.

A lo largo de tres jornadas, los mejores caballos de la contornada medirán sus fuerzas, recuperando la secular tradición entre labradores que dirimían cuál de sus jacos era el más rápido. Más de 160 años de tradición fechan los responsables de la Asociación, que recuerdan que estas carreras formaban parte en su día de los actos de la Feria de Julio y que ahora han encontrado acomodo en la «Festa Grossa» de Pinedo. La competición disfruta, desde hace tres años, de la condición de Fiesta de Interés Turístico Provincial y más allá de la competición local, tiene todas las condiciones para convertirse en un espectáculo de masas.

El Saler en el recuerdo

No es un espectáculo profesional, como las carreras de la playa de Sanlúcar de Barrameda o como las que se celebraban en el cercano, desmantelado y renaturalizado Hipódromo del Saler, aquel intento fallido de convertir València en una prolongación de Madrid o San Sebastián, en tiempos de construir sin ningún tipo de miramiento en el Parque Natural. En la playa gaditana y en la pista, también de arena, del Racó de l'Olla corren -o corrían- purasangres y jockeys profesionales en diferentes distancias y pesos. Auténticas máquinas de galopar conducidas jinetes de peso liviano y chaquetillas de seda con los colores de cada cuadra adoptando posiciones aerodinámicas con el objetivo de ser el primero en llegar a meta.

El único parecido entre unas y otras es, precisamente, ese: se busca ser el más rápido y colmarle de honores. Desde su punto de anarquía, la organización ha ido dando pasos hacia la conversión en un evento formal, con su graderío, megafonía, seguridad, ornamentación o control veterinario.

Una victoria fácil, con la grúas del puerto y el público detrás / Germán Caballero / t

Todos contra todos en carreras breves

Las «corregudes de joies» son carreras de todos contra todos, en una recta de poco más de 400 metros delimitada en la arena. Puede correr cualquier tipo de caballo y cualquier jinete. Y con una característica sustancial: se monta «a pelo», sin silla ni estribos. Son carreras a toda velocidad, donde hay poco margen para la estrategia. Lo importante es mantener la verticalidad sobre la montura y que ésta conserve tanto la línea recta como, por supuesto, las fuerzas. No deben engañar las apariencias: el mejor no es necesariamente ni el caballo más bonito ni el más grande. Es una cuestión de genética y, en estos casos, ganará el que, además de estar bien montado, tenga más condiciones heredadas para la velocidad.

Diez carreras al día

Cada día se disputan diez carreras tras unos entrenamientos previos en los que se puede apreciar ya el nivel de los caballos para dividirlos en grupos y hacer carreras lo más parejas posible. Así, los seis más rápidos competirán por los puestos del 1 al 6 y los de Grupo B, del 7 al 12. Para ganarse el respeto, la organización tiene un servicio de inspección veterinaria y pone a disposición de las cabalgaduras grandes contenedores de agua para paliar el calor.

Luego ya vienen las normas de la carrera: la salida se anuncia con un cornetín, dura apenas un suspiro -medio minuto- y, al acabar, los dos participantes tienen que regresar a la línea de salida al paso, siempre el ganador por delante del segundo.

Una cinta marca el perímetro de la pista, lo suficientemente ancha para que los dos caballos puedan correr sin entorpecerse. El público se dispone detrás de la cinta, haciendo de "pared artificial" a lo largo del recorrido. En la meta hay una tribuna de autoridades.

Dos de las amazonas participantes el año pasado / Germán Caballero / t

Muchas amazonas

Hay doce caballos matriculados, aunque en este caso no está «Recital», ganador de sus cinco carreras el año pasado. Si que están clásicos como "Xaloc", "Tro" o "Lluvia".

De entre los doce jinetes, casi la mitad son amazonas: Noelia Serra, María Ángeles Gil, Lisa Nalda, Vera Piquer y Astghik Sedrakyan.

Las Corregudes de Joies empezarán el día 11 con la preparación de la pista y los entrenamientos cronometrados. Las carreras como tal se desarrollarán del 12 al 14 de agosto, con inicio de las carreras sobre las seis y media de la tarde. En la última jornada se entregarán los trofeos a los mejores, la «joia», el pañuelo de seda elegido por los jinetes ganadores por orden de clasificación. Cinco mil personas calculó la organización que se dieron cita durante las tres jornadas del pasado año.

La "joia" es el pañuelo de seda que se concede como premio / Moisés Domínguez / t