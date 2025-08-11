Denuncias en el polideportivo de Benicalap por la caída de arbolado

El entorno del popular Parque de Benicalap, muy visitado estos días, ha registrado en los últimos días la caída de grandes ramas de varios árboles este fin de semana. Los responsables del polideportivo, advirtien de que este suceso "se podría haber evitado" si el Ayuntamiento de València hubiera cumplido su compromiso de podar estos ejemplares, como se anunció en abril.

El concejal socialista, Borja Santamaría, ha recordado que el club de fútbol de Benicalap, que gestiona el polideportivo, llevaba varios meses alertando del peligro de caída de varios árboles. “En abril presentamos una moción pidiendo que se actuara y la alcaldesa fue al parque a anunciar que en julio se llevaría a cabo la poda de árboles y palmeras. Pero estamos en agosto, nadie ha hecho nada y, finalmente, varios ejemplares cayeron este domingo”, ha explicado.

Santamaría ha subrayado que, afortunadamente, no ha habido heridos, a pesar de que era domingo, un día en el que la gente acude a la piscina a refrescarse y refugiarse de la ola de calor de estos días. También ha señalado que “este es otro ejemplo más de la falta de gestión del gobierno de PP y Vox, que anuncia mucho, pero luego no cumple”.

El edil socialista ha instado al equipo de gobierno a que actúe “de inmediato” para garantizar la seguridad en todas las zonas verdes de la ciudad y evitar riesgos para los vecinos y vecinas.