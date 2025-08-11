Ola de calor
València activa los cañones del Saler ante el riesgo extremo de incendios
El encendido del sistema, que puede lanzar 3.000 litros de agua por minuto, permite humedecer la zona forestal de la avenida de la Gola de Pujol del Saler
La Generalitat mantiene la alerta naranja por temperaturas máximas en una nueva ola de calor
El Ayuntamiento de València ha activado a primera hora de este lunes los ocho cañones de agua del parque natural de la Devesa del Saler con el objetivo de humedecer la zona forestal y prevenir incidentes, ante el riesgo extremo de incendios forestales decretado por el 112 para toda la jornada. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha anunciado la alerta roja y ha recomendado a la ciudadanía que no acceda a zonas forestales y que se mantenga informada de la evolución de las alertas por canales oficiales.
Los ocho cañones de agua son capaces de lanzar 2.966 litros por minuto, lo que equivale a algo más de una descarga de un avión anfibio convencional contraincendios (FOCA), con una frecuencia de tres minutos entre lanzamientos. Hay que recordar que se trata de un sistema autónomo desde el punto de vista energético, lo que garantiza que puede continuar funcionando en caso de corte de energía.
Este equipamiento preventivo está formado por una red de sensores y estaciones meteorológicas que permiten monitorizar el riesgo en tiempo real y, en caso de incendio, simular su evolución para anticiparse y planificar las labores de control y extinción, así como de cámaras que ayudaran a la rápida detección y evolución del fuego.
Además de la activación de los cañones, los Bomberos del Saler han reforzado la vigilancia con patrullas que van acompañadas siempre de un equipo de extinción para reducir los tiempos de respuesta en caso de producirse o detectarse algún conato de incendio.
Alerta por temperaturas máximas
Del mismo modo, la Generalitat mantiene la alerta naranja por temperaturas máximas. En este caso, el Ayuntamiento de València ha realizado diversas recomendaciones al respecto en sus canales oficiales:
◦ Limitar las salidas, suspender el ejercicio y los trabajos al sol.
◦ Beber agua frecuente y bebidas isotónicas si hay sudor intenso.
◦ Refrescarse varias veces al día. Vigilar a niños, mayores y mascotas.
◦ Informarse de la evolución de las alertas por canales oficiales.
La página web València + Segura del Ayuntamiento de València dispone de un catálogo de consejos y medidas de autoprotección ante la llegada de fenómenos atmosféricos adversos como altas temperaturas y ola de calor; lluvias intensas e inundaciones; temporales de viento; tormentas; bajas temperaturas y olas de frío; incendios forestales y temporales marítimos. El enlace es: https://www.valencia.es/cas/massegura/consejos-a-la-poblacion
Fuentes de agua filtrada y refrigerada
Para mitigar los efectos de calor, València dispone de la red municipal de medio centenar de fuentes de agua filtrada repartidas por la ciudad, que dispensan de forma gratuita agua declorada y refrigerada. Sólo hay que colocar la botella reutilizable bajo el dispensador. El agua sale automáticamente, con una temperatura ajustada según la temporada del año. Las fuentes están equipadas con un avanzado sistema de doble filtración y desinfección mediante luz UV y un equipo de generación de ozono para desinfectar la boquilla de suministro, lo que garantiza por completo la seguridad del agua.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lo que esconde el nuevo cauce tras la dana
- Raúl Vila, jefe de playas de la Malvarrosa: 'La mayoría de los rescates ocurren por no respetar el color de la bandera
- Visit València confirma la caída del turismo en la capital
- La JCF traslada a las Fallas que el 16 hay que ir al colegio... con dardo incluido
- La CHJ inicia la limpieza del nuevo cauce que amenazaba con hacer el ayuntamiento
- Nuevo alumbrado para uno de los barrios más deprimidos de València
- Llega el Castillo 'que hay que ver una vez en la vida': lugar y hora
- La Inspección de Trabajo amonesta al Ayuntamiento de València por las condiciones de los socorristas de la playa