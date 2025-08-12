Noelia Serra (amazona de las "corregudes de joies"): "Es una tradición familiar y un orgullo"

La playa de Pinedo se ha convertido este martes en un escenario ecuestre único para dar inicio a las tradicionales Corregudes de Joies. Desde primera hora de la tarde, la zona de la Creu de la Conca rebosaba ambiente y animación. Los caballos esperaban bajo la sombra de las lonas su turno para ser examinados por los veterinarios en un control necesario para participar en la competición: revisar que estuvieran desparasitados, vacunados, con la documentación en regla y en perfecto estado físico, sobre todo bajo el calor sofocante de agosto.

El primer día de las "corregudes de joies", en imágenes / Francisco Calabuig

Noelia Serra, una de las competidoras de esta aclamada fiesta, llega desde Beniparrell hasta Pinedo para participar en las carreras que considera "tradición familiar". "Mi tío ya participaba cuando era joven y mi prima también", cuenta con orgullo. A sus 18 años, afronta su quinto año en Les Corregudes de Joies junto a su caballo Ícaro. La joven explica que la preparación para esta festividad comienza varios meses antes, sacando a los caballos a entrenar a diario: "Al ir a pelo cuesta mucho más y hay que fortalecer las piernas. Es mucho más complicado", asegura. Además, correr sobre la arena añade un reto extra, ya que "el peso del caballo se multiplica por tres, a diferencia de un suelo liso". Aun así, Noelia afronta la tarde "nerviosa" pero llena de ilusión. Su caballo competirá en la categoría B y promete darlo todo en la pista, siempre priorizando la diversión: "Es un momento muy bonito que vivir", concluye.

Mientras tanto, jinetes y amazonas intercambiaban palabras en un ambiente deportivo y amistoso, ajustando los últimos detalles antes de la competición. El público, vecinos del barrio, curiosos, aficionados y familias llegadas de distintos puntos de la ciudad, iban llenando poco a poco las gradas con un mismo objetivo: descubrir quién se llevaría este año la codiciada 'joia'. Algunos buscaban sombra, otros llevaban una gorra o gafas de sol y nadie se olvidaba de los refrescos para sobrellevar las altas temperaturas. De igual manera, cada persona se posicionaba con su participante favorito esperando verle ganar en la carrera.

Tensión y emoción al máximo en las "corregudes de joies" de Pinedo con cientos de asistentes como público / Paco Calabuig

Tensión y nervios

La playa de Pinedo donde se disputa la carrera esta casi irreconocible, transformada en una pista de arena donde las huellas de los caballos quedan marcadas en cada paso. La brisa de mar suavizaba el ambiente, sin conseguir frenar el sudor y el nerviosismo de los más aficionados. A las 18:30, el murmullo general se apaga y el silencio se apodera del lugar; los competidores se colocaron a lomos de sus caballos, sin silla de montar, en la forma más pura y tradicional de esta competición consiguiendo que la tensión se hiciera presente en la atmósfera.

Con el aviso de salida, todo el mundo estalla: gritos, vitoreos y el sonido de los animales inundaron el aire. Estos volaban sobre los 700 metros, levantando una nube de polvo que, iluminada por el sol de la tarde, creaba una escena casi mágica. Este año participan en la competición 13 personas (cinco amazonas y ocho jinetes). En esta primera jornada de las carreras, los participantes que ganan las series suman puntos para clasificarse. El ganador se conocerá el próximo jueves, 14 de agosto.

Los caballos alcanzan gran velocidad en la competición, seguida de cerca por el público / Paco Calabuig

Conforme fue pasando el tiempo, el cielo se tiñó de un naranja que iba dando paso a la luna. Una luna discreta que asomaba por el horizonte dejando una postal digna de fotografiar: mar, arena y caballos creando una armonía perfecta. Entre carrera y carrera, la gente aprovechaba para hacer videos de los animales, acariciarlos o renovar sus bebidas. En total, se disputaron diez carreras, cada una de ellas con sus propios momentos de emoción y sorpresas. Los ganadores de esta primera jornada, ya están un paso más cerca de hacerse con la 'joia'.

Al caer la noche y concluir la última carrera del día, los espectadores comenzaron a dispersarse poco a poco, aún con ganas de más espectáculo. La mayoría coincidían en que volverán mañana para seguir de cerca el desarrollo de esta festividad que culminará el jueves, 14 de agosto, con el anuncio de los vencedores. Les Corregudes de Joies, más que una meta, es el comienzo de una de las fiestas más queridas de Pinedo, donde cada verano la tradición galopa sobre la arena y las personas se reúnen para celebrar su historia. Asimismo, con dos días más de carreras por delante, todo está por decidir y cualquier resultado podría cambiar en cuestión de segundos.