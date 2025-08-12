Las famosas "Corregudes de Joies" de Pinedo desafían la ola de calor

Les Corregudes de Joies, las famosas carreras de caballos que se celebran en la playa de Pinedo y que son una de las tradiciones más arraigadas en esta población de València, darán comienzo este 12 de agosto. La jornada arrancará por la tarde, a partir de las 17.30, horas con las inspecciones veterinarias de los caballos y la entrega de dorsales. Posteriormente, a las 18:30, empezarán con las competiciones para ver quién será el próximo ganador de la "joia".

Previo al inicio oficial, este lunes se llevó a cabo un control veterinario a cargo del Ayuntamiento de València que busca garantizar la salud y el bienestar de los caballos participantes. Según ha informado la organización, los veterinarios revisan que los animales estén "desparasitados, vacunados, con la documentación en regla y en perfecto estado físico". Asimismo, se hará una cronometrada para clasificar a los participantes en dos grupos: el grupo A, conformado por los caballos más rápidos que competirán por los puestos del 1 al 6, y el grupo B, que disputarán las posiciones del 7 al 12. Esta es una forma de garantizar la "igualdad de condiciones para todos los participantes", ofreciendo así carreras emocionantes y justas para jinetes y espectadores.

Participantes en les Corregudes de Joies / AV

Suspensión por el calor si la AEMET lo recomienda

Ante las altas temperaturas que actualmente golpean a València, la organización ha manifestado que seguirán las recomendaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En caso de que se registren temperaturas demasiado elevadas, la competición "podría ser suspendida" para proteger la salud de los participantes, animales y el mismo público. De igual forma, se ha previsto un parque cerrado con sombra y suministro de agua para los 14 caballos inscritos, y se ha solicitado a los jinetes que estén listos media hora antes del inicio de cada carrera para evitar retrasos y asegurar la fluidez del evento.

La competición cuenta con una historia que alcanza los 160 años que iniciaron los antiguos labradores, que competían por conseguir la preciada ‘joia’, un pañuelo de seda sobre una corona de laurel que se regalaba a la mujer estimada al finalizar la carrera. En la actualidad, el premio sigue siendo el mismo, pero en la prueba intervienen tanto jinetes como amazonas, procedentes de diversos municipios, en un enfrentamiento de todos contra todos. La organización ha dispuesto una grada para el público y otra de menores dimensiones y en el lado contrario, a la orilla del mar, para la prensa y los equipos de televisión.

Sombra y agua para refrescar a los equinos

Esta fiesta se celebra anualmente en la zona de la Creu de la Conca, en Pinedo y consiste en galopar 700 metros sobre la arena de la playa, sin ningún tipo de silla de montar. Está compuesta de diez carreras diarias que prometen ofrecer un espectáculo cargado de diversión donde cada duelo otorga un punto al animal ganador; en caso de empate, se disputará una manga extra para desempatar. El evento, organizado por la Associació de Corregudes de Joies i Sant Antoni Abad de Pinedo en colaboración con el Ayuntamiento de València, se extenderá del 12 al 14 de agosto y la entrega de trofeos se hará el último día. Aquí se decidirá quiénes son los mejores jinetes y amazonas de esta tradición, entregándoles la 'joia' y después se procederá a una degustación popular de horchata.

Fiesta de Interés Turístico Provincial

En 2022, las ‘Corregudes de Joies’ de Pinedo fueron declaradas por la Generalitat Fiesta de Interés Turístico Provincial, a instancias del Ayuntamiento, por fomentar el desarrollo cultural, social, deportivo y artístico, así como los valores del esfuerzo, el compañerismo, la disciplina, el respeto al medio ambiente y a los animales.

Por ello, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València concedió el pasado 14 de marzo una subvención de 30.000 euros a la Associació Corregudes de Joies i Sant Antoni Abat de Pinedo, por su labor de conservación y promoción de la fiesta. Esta ayuda permite a la entidad afrontar los gastos habituales derivados de la organización y celebración del evento, que incluyen la participación de las caballerías, los servicios veterinarios, trofeos, alquiler de escenario y gradas, servicio de seguridad, ambulancia y la publicación del ‘llibret’, entre otros.