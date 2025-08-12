Un punto negro en la Plaza de San Agustín con dos muertos en un año

La muerte esta tarde de una menor en el cruce de la calle San Vicente con la plaza de San Agustín vuelve a poner sobre la mesa la peligrosidad de este punto negro en pleno centro neurálgico de la ciudad, donde se han registrado dos accidentes mortales en un año.

A la muerte de la niña esta tarde atropellada por una ambulancia se le suma justo en el mismo punto la muerte hace un año de una mujer de 70 años. La víctima entonces fallecía tras ser atropellada por un camión frigorífico. En esa ocasión la víctima corrió menor suerte y murió prácticamente en el acto. Los servicios médicos solo pudieron confirmar su muerte.

Una mujer falleció atropellada hace un año en el mismo cruce / Germán Caballero

La confluencia de estas vías, San Vicente, Xàtiva, Plaza San Agustín y Avenida del Oeste esta considerado desde hace años uno de los puntos más conflictivos y con mayor sinestraliedad de la ciudad tras las últimas remodelaciones del tráfico aplicadas en el centro València. Es una de las puertas de entrada al centro histórico, en concreto a las calles San Vicente y la avenida del Oeste, que se hizo de doble sentido en la pasada legislatura, lo que generó en su momento polémica por el aumento de los atropellos. El Ayuntamiento de València ha licitado ya el proyecto para reurbanizar el eje Plaza de España - Plaza San Agustín - Avenida del Oeste, con el objeto de aumentar las zonas peatonales y reducir tráfico.